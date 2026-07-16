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16 июля 2026, 15:56 Читати українською

Uber покупает немецкий сервис доставки еды Delivery Hero за 13 миллиардов евро

Американская компания Uber договорилась о приобретении германского сервиса доставки еды Delivery Hero. Сумма сделки составляет около 13 млрд. евро, что станет очередным шагом к консолидации мирового рынка доставки еды. Об этом сообщает Financial Times.

Uber покупает немецкий сервис доставки еды Delivery Hero за 13 миллиардов евро

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Подробности

Uber заплатит 41,50 евро за акцию наличными. Завершить сделку компания рассчитывает во второй половине 2027 года.

В то же время Delivery Hero продаст свой турецкий сервис Yemeksepeti, а также бизнес еще в 13 странах Европы и Южной Америки инвестиционной компании SSW Partners. Такой шаг должен снизить географическое сечение с Uber и облегчить получение разрешений от антимонопольных регуляторов.

Руководство и наблюдательный совет Delivery Hero единогласно поддержали соглашение и рекомендуют акционерам одобрить его.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что объединение платформ позволит сделать доставку более доступной для миллионов новых пользователей.

«Вместе мы почти удвоим количество рынков, где предлагаем как транспортные услуги, так и доставку», — сказал он.

Консолидация рынка

Поглощение станет еще одним обширным этапом консолидации рынка доставки пищи. В прошлом году DoorDash приобрела британскую Deliveroo за 2,9 млрд фунтов стерлингов, а Prosus купила Just Eat Takeaway за 4,1 млрд евро.

После завершения сделки Uber значительно усилит свои позиции на Ближнем Востоке, получив контроль над сервисами Talabat и HungerStation, а также южнокорейской платформой Baemin.

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Как готовили сделку

Переговоры между компаниями продолжаются с мая. Тогда Uber предложила 33 евро за акцию, оценив Delivery Hero примерно в 10 млрд евро.

За это время Uber постепенно увеличил свою долю в Delivery Hero. Сейчас компания контролирует 24,99% акций и имеет производные финансовые инструменты, которые дают ей контроль свыше 11,84%.

Кроме того инвестор Prosus, которому принадлежит около 16,8% Delivery Hero, согласился продать весь свой пакет Uber. В результате доля американской компании вырастет примерно до 53%.

Обязательства перед Германией

В рамках соглашения Uber пообещала сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине, не сокращать персонал минимум до 2029 года и инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
16 июля 2026, 17:22
#
Честно, не люблю убер, их политика работьі с клиентом посто ужасна. Им на все наплевать
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