Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 16 по 22 июля?
Скачок курса? Что будет с долларом и евро на этой неделе (видео)
В этом видео вы узнаете:
- как война на Ближнем Востоке влияет на доллар, евро и нефть
- почему решения ЕЦБ и ФРС могут резко изменить ситуацию на валютном рынке
- сколько НБУ может потратить на поддержку гривны
- что происходит со спросом населения на валюту
- каких курсов доллара и евро ждать межбанка и наличном рынке
- какие факторы будут больше всего влиять на гривну на этой неделе
Источник: Минфин
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