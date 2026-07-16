Доллар по 46 грн и дефицит кадров: как украинский бизнес оценивает перспективы на ближайший год

Украинский бизнес настроен более оптимистично по оживлению деловой активности в следующие 12 месяцев. Предприниматели увереннее ожидают роста производства и увеличения продаж, хотя в то же время прогнозируют умеренное ослабление гривны и дальнейшее сокращение штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний во II квартале 2026 года, проведенном Национальным банком Украины.

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Индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 107% по сравнению со 105,8% в I квартале 2026 года.

Участники опроса улучшили оценки почти всех составляющих индекса, больше всего — общих объемов реализации продукции собственного производства и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Оживления деловой активности ожидали предприятия 17 опрошенных областей и подавляющего большинства видов деятельности. В то же время, в отличие от предыдущих двух опросов, несколько усилились сдержанные оценки руководителей предприятий относительно будущего общего количества работников.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, ограничивающим возможность предприятий наращивать объемы производства. Сохраняется существенное влияние нехватки квалифицированных работников. Более других факторов ожидалось усиление влияния слишком высоких цен на сырье и материалы.

Макроэкономическая ситуация

Бизнес во второй раз подряд улучшил оценки объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 7,6% (в I квартале — 0.6%).

Увеличения объема производства ожидали респонденты из 11 областей. Положительные ожидания продемонстрировали предприятия сельского хозяйства, энерго и водоснабжения, строительства, транспорта и связи, перерабатывающей промышленности, других видов деятельности; все по размеру и направлению деятельности.

Ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,6% по сравнению с 11,1% в предварительном опросе. Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 80,6% респондентов. Также респонденты ожидали значительное влияние факторов «расходы на производство» и «курс гривны к иностранным валютам». Существенно усилились ожидания влияния фактора «цены на мировых рынках».

Ожидание курса гривны

Участники опроса усилили курсовые ожидания как по отношению к доллару, так и по евро:

Курс доллара: руководители предприятий прогнозируют среднее значение курса в следующие 12 месяцев на уровне 46,12 грн/$ (в прошлом квартале ожидали 45,00 грн/$).

Курс евро: ожидания сместились до 54,42 грн/евро (против 54,00 грн/евро в I квартале).

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Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Бизнес сохранил сдержанные оценки по текущему финансово-экономическому состоянию собственных предприятий: баланс ответов составлял «минус» 5,1% по сравнению с «минус» 4,7% в I квартале.

В то же время, респонденты продолжили положительно оценивать финансово-экономическое состояние собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 2,4% (в I квартале — 2%).

Самые оптимистичные ожидания продемонстрировали предприятия строительства, самые сдержанные — предприятия добывающей промышленности.

Участники опроса увереннее ожидали увеличения объемов реализации продукции в следующие 12 месяцев, в частности на внешнем рынке: балансы ответов — 18,4% и 17% (в I квартале — 14.5% и 15.8% соответственно). Роста общих объемов реализации продукции ожидали представители всех видов экономической деятельности, кроме строительства, больше всего — сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На увеличение объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего были настроены предприятия сельского хозяйства.

Респонденты ожидали оживленного роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 15,5% (в I квартале — 12,8%). Второй квартал подряд участники опроса имели положительные ожидания по поводу будущих инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 2,1% (в I квартале — 1,6%).

Иностранные инвестиции

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, ожидали умеренного роста их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 8,9% (в I квартале — 11,6%). Самые высокие ожидания, как и в предыдущем опросе, были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 20,3% по сравнению с 20,9% в предварительном опросе.

Респонденты сдержаннее оценили количество работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 3,3% (в I квартале — «минус» 1,8%). Предприятия сельского хозяйства и других видов деятельности ожидали увеличения персонала. В то же время представители остальных опрошенных отраслей ожидали уменьшения количества работников, больше всего — перерабатывающей промышленности.

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Ссуды

Респонденты повысили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 35,3% по сравнению с 34,7% в I квартале. Также несколько возросла доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты: 36% по сравнению с 35,6% в предварительном опросе.

Подавляющее большинство предприятий, которые планируют привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 80,8% (в I квартале — 83,5%). Высокие ставки и наличие других источников финансирования больше сдерживают привлечение новых кредитов — 45% и 44,1% соответственно. Наиболее существенно усилилось влияние фактора «слишком сложная процедура оформления документов» — на 2,8 в. п. до 23,5%.

Респонденты несколько ужесточили свои оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 13,9% (в предварительном опросе — 11,4%).

Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, за квартал не изменилась — 6,6%.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 29 мая 2026 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных предприятий 20,9% — торговые компании, 19,7% — перерабатывающей промышленности, 14,3% — сельского хозяйства, 13,8% — транспорта и связи, 5,9% — добывающей промышленности, 5% — энерго- и водоснабжения, 3,2% — строительства, 17,3% — другие; 30,5% респондентов — крупные предприятия, 36,7% — средние, 32,8% — малы.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.