Схемы с подержанными авто: налоговая выявила миллиардные нарушения

В 2026 году ГНС уже провела почти 100 документальных проверок субъектов хозяйствования, которые ввозят и продают автотранспортные средства. По их результатам доначислено 1,2 млрд грн, уменьшено отрицательное значение НДС почти на 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Проверки ГНС

Также по результатам 230 фактических проверок ожидаемая сумма штрафных санкций составляет 55 млн грн. Выявлено 17 случаев ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации. По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

По результатам анализа секторов с риском тенизации, ГНС выявила значительное количество юридических лиц, которые в 2025—2026 годах импортировали подержанные автомобили и использовали схемы минимизации или избегания уплаты налогов.

Среди наиболее распространенных нарушений: