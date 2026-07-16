Доллар подешевел на наличном рынке: курс валют на 16 июля

В четверг, 16 июля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро добавил 1 копейку в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах утерял 17 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,47−44,97 грн. Евро покупают за 50,88 грн, а продают за 51,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,63−44,72, евро — 51,25−51,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,68−44,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,25−51,28 грн/евро.

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