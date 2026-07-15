К закрытию межбанка в среду, 15 июля, курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже, евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар и евро подешевели
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Открытие 15 июля
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Закрытие 15 июля
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Изменения
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44,80/44,85
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44,68/44,72
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12/13
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51,22/51,26
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51,08/51,11
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14/15
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,52−45,01 грн. Евро покупают за 50,87 грн, а продают за 51,52 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,80, евро — 51,25−51,37 грн.
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Источник: Минфин
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