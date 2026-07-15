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15 июля 2026, 16:53 Читати українською

На АЗС прогнозируют скачок цен: топливо может подорожать на 12 грн

На украинских АЗС на следующей неделе может начаться новая волна подорожания горючего. Бензин и дизель могут вырасти в цене примерно на 12 гривен, а стоимость литра может подорожать до 90 гривен из-за ситуации на Ближнем Востоке и сезонного роста спроса, рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

На украинских АЗС на следующей неделе может начаться новая волна подорожания горючего.

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«Бензин и дизель могут вырасти на 10−12 гривен. В общей сложности в рамках 10 гривен сейчас просматривается повышение цены», — сообщил эксперт.

Он прогнозирует, что рост цен не будет сиюминутным. По его мнению, горючее может дорожать постепенно в течение нескольких недель.

«По гривне-две цена будет подниматься в течение месяца. Буквально она начнет подниматься со следующей недели на стелах. Возможно, в выходные уже начнет подниматься», — сказал Леушкин.

Он отметил, что главный фактор, влияющий на удорожание, — обострение ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт указал, что после атаки Ирана на Бахрейн были повреждены два танкера, которые использовались для транспортировки нефти по альтернативному маршруту.

«Вчера были поражены два танкера. Причем танкеры, которые помогали ликвидировать кризис, перевозя втихаря нефть из Объединенных Арабских Эмиратов. У них там был секретный канал пропитки нефти. Они транспортировали нефть с той стороны Эмиратов на Оманский залив. Иран это увидел и каким-то образом поразил их. функционирование именно эта щель, которая была в Арабских Эмиратах», — объяснил Леушкин.

По его словам, именно этот маршрут позволял перевозить значительные объемы нефти даже после блокировки Ормузского пролива.

«То, что Ормузский пролив перекрыт, то не очень это страшная новость, потому что он то открывается, то перекрывается. А вот то, что эту щель закрыли, благодаря которой перевозили нефть достаточно немаленькими объемами — очень плохо», — отметил специалист.

Почему горючее может подорожать именно сейчас

Эксперт пояснил, что рост цен на нефть совпал с сезонным увеличением спроса на топливо. По его словам, нынешний период отличается от предыдущих кризисов тем, что сейчас идет жатва, требующая значительно больше горючего, чем весенняя посевная кампания.

«Жатва — это в три раза больше потребления, чем на посевную. Все должны понимать, что жатва это более высокий сезон», — указал Леушкин.

Он подчеркнул, что больше всего дорожают именно нефтепродукты, в частности, дизельное топливо, которое сейчас пользуется высоким спросом в мире.

«Газойль выше сейчас котируется при даже не столь дорогой нефти. Нефть сейчас не такие космические деньги стоит, а вот газойль уже достаточно существенные средства. Поэтому будем идти где-то на 90 гривен за литр горючего. Почти на пик будем выходить», — сказал эксперт.

Когда водители увидят новые цены

По его прогнозу сети АЗС на этот раз могут быстрее реагировать на изменение ситуации. Однако сейчас участники рынка ожидают решения государственной компании «Укрнафта», поскольку именно ее ценовая политика может стать ориентиром для других операторов.

«Сейчас все ждут реакцию „Укрнафты“. Не понятно кто даст команду „Укрнафте“ как себя вести. Именно в это время, пока все ждут, что будет делать „Укрнафта“, нет тех, кто ей отдаст команду. Учитывая „Укрнафту“, будут все выстраивать свою политику», — сказал Леушкин.

Он отметил, что если государственная компания повысит цены, частные сети могут почти сразу отреагировать.

«Если завтра „Укрнафта“ подорожает на 1 гривну, то через 15 минут все на гривну подорожают. Просто будут смотреть на государственного игрока», — отметил он.

Кроме того, Леушкин указал, что у государства сейчас нет возможности осуществить механизмы сдерживания цен через товарные интервенции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
djjack
djjack
15 июля 2026, 17:50
#
Да оно толком и подешеветь особо не успело. Нашим только повод дай.
+
0
bosyak
bosyak
15 июля 2026, 18:22
#
С чого раптом, стаття ні про що. Ціни на нафту напишіть з них все буде зрозуміло. Шо зараз нафта дорожча ніж місяць тому? Ні. Тоді на 12 грн і зараз?
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