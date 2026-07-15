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15 июля 2026, 13:16 Читати українською

Stripe и Advent предлагают купить PayPal за более чем $53 миллиарда — Reuters

Платежная компания Stripe и инвестиционная фирма Advent International сделали совместное предложение по покупке PayPal Holdings Inc. Они готовы выкупить акции по цене $60,50 за штуку, которая оценивает всю компанию более чем в $53 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Stripe и Advent предлагают купить PayPal за более чем $53 миллиарда — Reuters

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Подробности

Предложение было направлено в начале этого месяца. По словам одного из источников, она подкреплена банковскими гарантиями на финансирование в размере около $50 млрд. Предложенная цена примерно на 28% выше стоимости акций PayPal на момент закрытия торгов во вторник. У PayPal, Stripe и Advent от комментариев отказались.

Этому предложению предшествовало первое обращение еще в начале апреля. Источники отмечают, что Stripe и Advent пока не получили ответ от PayPal, но рассчитывают сдвинуть переговоры с мертвой точки в ближайшие недели.

По условиям предложения Stripe и Advent будут владеть PayPal совместно и на равных правах (по 50%), без распределения или распродажи компании частями. Впрочем, нет никаких гарантий, что эти переговоры закончатся соглашением.

На фоне этих новостей акции PayPal на премаркете подскочили на 15%.

Трудные времена для пионера индустрии

Созданная в конце 1990-х годов, PayPal была одним из первых игроков на рынке цифровых платежей. Однако в последнее время компания столкнулась с жесткой конкуренцией: пользователи все чаще выбирают альтернативные платежные инструменты, а такие гиганты как Apple Pay и Google Pay активно отвоевывают свою долю рынка.

В последние несколько лет PayPal пытается справиться с замедлением роста. Это нивелировало большую часть успехов, полученных во время пандемии. Рыночная капитализация компании, которая в 2021 году достигла пика в $360 млрд., в этом году упала почти до $36 млрд. За последние 12 месяцев PayPal потеряла более 40% своей рыночной стоимости.

Возглавив компанию в марте, генеральный директор PayPal Энрике Лорес приступил к масштабной реструктуризации, чтобы упростить работу платежного сервиса и сосредоточиться на развитии.

В апреле компания разделила свой бизнес на три направления: онлайн-оплата, финансовые услуги для потребителей (в частности, Venmo) и платежи и криптовалюта. Параллельно произошел ряд кадровых перестановок в руководстве.

Бум слияний и поглощений в сфере платежей

Возможная сделка с PayPal, если она состоится, продолжит серию больших слияний и поглощений (M&A) в мировом платежном секторе. Покупатели активно ищут новые активы на фоне стремительного развития финтеха и искусственного интеллекта.

Из-за замедления традиционного процессинга платежные компании пытаются масштабироваться за счет M&A. Они стремятся выйти на более быстрые сегменты рынка, например трансграничные переводы и расчеты между бизнесами (B2B).

К примеру, в 2025 году Global Payments договорилась о покупке своего конкурента Worldpay у компании FIS и инвестиционной фирмы GTCR за $24,25 млрд в рамках сложной трехсторонней сделки. Тогда GTCR продала свои 55% акций, а FIS полностью вышла из капитала, продав остальные 45%.

На рынке также постоянно заключаются меньшие сделки. В частности, канадская платежная компания Nuvei приобрела Payoneer Global за $2,75 млрд. Кстати, Nuvei поддерживает как раз Advent International вместе с другими инвестфирмами.

Кроме того, как сообщило издание Financial Times, Mastercard рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций своей британской дочерней компании Vocalink местным банкам. Это связано с беспокойством из-за того, что столь важный инфраструктурный актив находится в собственности компании из США.

Финансовые показатели и планы на будущее

В первом квартале выручка PayPal выросла на 7% до $8,35 млрд, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков ($8,05 млрд). Без учета валютных колебаний общий объем платежей подскочил на 8% по сравнению с прошлым годом и составил около $464 млрд.

Лорес также озвучил планы привлечь искусственный интеллект для оптимизации процессов и устранения дублирования функций среди работников, хотя и не вскрыл деталей. Компания ожидает, что эти меры помогут сэкономить около $1,5 миллиарда в течение следующих двух-трех лет. Эти деньги планируется реинвестировать в развитие бизнеса.

Что известно о Stripe

Stripe — частная компания и один из самых дорогих игроков в отрасли. В феврале при выкупе акций у сотрудников и акционеров ее оценили в $159 млрд, что более чем на 70% больше, чем во время аналогичной продажи годом ранее.

Компания со штаб-квартирами в Сан-Франциско и Дублине помогает бизнесу принимать платежи, производить выплаты и автоматизировать финансовые процессы.

Напомним

В феврале 2026 года «Минфин» писал, что Stripe рассматривает возможность поглощения PayPal полностью или частично. Об этом тогда сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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