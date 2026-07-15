ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в россии

В 21-й пакет санкций Европейского Союза против россии могут войти ограничения в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работать на российском рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Что известно

Отмечается, что в настоящее время страны ЕС пока не смогли окончательно согласовать новый пакет санкций, в том числе из-за разногласий по RBI.

Речь идет об обсуждении вопроса, связанного с пакетом акций австрийской строительной компании Strabag.

Предыстория

В октябре RBI потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку не был заинтересован в выходе банка с рынка, поскольку рассматривал финучреждение как один из каналов для денежных переводов в Европу.

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