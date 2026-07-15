В 21-й пакет санкций Европейского Союза против россии могут войти ограничения в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работать на российском рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС планирует ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в россии
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Что известно
Отмечается, что в настоящее время страны ЕС пока не смогли окончательно согласовать новый пакет санкций, в том числе из-за разногласий по RBI.
Речь идет об обсуждении вопроса, связанного с пакетом акций австрийской строительной компании Strabag.
Предыстория
В октябре RBI потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку не был заинтересован в выходе банка с рынка, поскольку рассматривал финучреждение как один из каналов для денежных переводов в Европу.
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Возможное соглашение по выходу из россии потребует согласия сразу нескольких сторон — Австрии, россии, США, ЕС и лично президента Владимира Путина.
Глава наблюдательного совета группы RBI Эрвин Хамеседер отмечал, что ограничения на развитие бизнеса в России сохраняются, а кредитование практически полностью остановлено. RBI ограничил исходные платежи в евро, сократил международные сделки и прекратил выдачу новых кредитов.
Российский бизнес RBI по итогам 2025 года получил чистый убыток в 86 млн евро против прибыли в 873 млн евро в 2024 году.
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