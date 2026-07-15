Tether заморозила 131 млн USDT из-за связей с Ираном, майнеры сократили добычу биткоина: что нового

Tether заморозила $131 млн в USDT по запросу США из-за связей с Ираном

Компания Tether сделала жесткий шаг в рамках борьбы с обходом санкций, заблокировав 131 млн USDT на четырех кошельках в сети TRON. Впоследствии стало известно, что эти цифровые адреса были официально внесены в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Первым о блокировке крупных сумм сообщил блокчейн-аналитик под ником Specter. По его данным, средства на эти кошельки поступали через транзитные платформы DTC Pay и Bitso.

Какие адреса попали под блокировку:

TFQbqaNbmq2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k — заморожено $85,47 млн;

TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK — заморожено $30,96 млн;

TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf — заморожено $12,3 млн;

TAhwhFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp — заморожено $1,28 млн.

Все эти адреса фигурируют в обновленном перечне подсанкционных субъектов OFAC, обнародованном 14 июля 2026 года. По информации американского ведомства, кошельки напрямую связаны с деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Центрального банка Ирана.

Ранее финансовые разведки неоднократно заявляли, что Тегеран активно использует стейблкоины для обхода глобальных ограничений и военных потребностей.

Южная Корея ускорит развитие блокчейн-сектора и готовит Базовый закон о цифровых активах

Правительство Южной Кореи объявило о намерениях форсировать развитие блокчейн-технологий и национального рынка цифровых активов во второй половине 2026 года. Как сообщает The Block со ссылкой на Министерство финансов и экономики страны, Сеул готовит масштабную нормативную базу для полноценной интеграции криптоиндустрии в традиционную финансовую систему.

Стратегический план корейских властей включает несколько инициатив: от принятия профильного законодательства до токенизации государственного долга и открытия пути для институционального капитала.

Одним из центральных векторов новой программы станет экспериментальный проект по токенизации государственных облигаций. Эта инициатива планируется тесно интегрироваться с платформой государственной цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Запуск пилотного проекта намечен на 2027 год. Параллельно с этим Банк Кореи проведет серию технических исследований для оценки возможностей и безопасности взаимодействия национальной CBDC с другими публичными и частными блокчейн-сетями.

Для создания прозрачных правил игры правительство ускорит разработку и принятие базового закона о цифровых активах. Этот документ призван четко урегулировать деятельность криптовалютных компаний, а также ввести отдельные жесткие требования для эмитентов стейблкоинов, имеющих привязку к национальной валюте — корейской они.

Кроме того, Министерство финансов разрабатывает правила для проведения трансграничных расчетов с помощью стейблкоинов. Власти также поддержат внесение ключевых изменений в действующий Закон о рынках капитала. Именно эта корректировка законодательства должна официально разрешить запуск первых в стране спотовых криптовалютных ETF, которых уже давно ждут локальные инвесторы.

Правительство США перевело конфискованную криптовалюту на $288 миллионов на Coinbase Prime

Правительство США провело масштабное перемещение конфискованных цифровых активов общей стоимостью около $288 млн на кастодиальную платформу Coinbase Prime. Транзакции зафиксировали аналитики компании Arkham Intelligence.

По имеющимся данным, трансграничный перевод охватил биткоины и Ethereum, ранее конфискованные правоохранителями в рамках громких уголовных дел — в частности, в ликвидированной криптобирже BTC-e, наркоторговца Райана Фараса и бывшего сотрудника Oracle Брайана Крюсона.

Наибольшая транзакция была совершена из кошелька, связанного с делом наркоторговца Райана Фараса (известного в даркнете как xanaxman). Из его конфискованных фондов 2875 BTC (оценочно $178 млн) сначала перевели в промежуточный адрес, а уже оттуда в полном объеме зачислили на депозитный счет Coinbase Prime.

По аналогичному сценарию двигались и средства биржи BTC-e: из связанного с этой площадкой кошелька на биржу поступило 925,5 BTC стоимостью примерно в $57 млн.

В то же время конфискованный по делу Брайана Крюсона Ethereum отправили на Coinbase Prime напрямую. Речь идет о 30 007 ETH, рыночная стоимость которых на момент перевода превышала $53 млн.

Кроме этого, аналитики заметили перемещение еще 140,2 BTC между внутренними правительственными адресами и холодным хранилищем Coinbase. Эксперты предполагают, что в этом случае речь идет об обычном внутреннем перераспределении активов, а не о намерении зафиксировать прибыль.

«Зачисление больших объемов криптовалют на биржевые депозиты традиционно трактуется рынком как подготовка к продаже или конвертации в другие активы (например, у стейблкоины). По соображениям безопасности, государственные органы обычно держат конфискованные средства на автономных холодных кошельках, а на торговые платформы их выводят непосредственно перед проведением сделок», — отмечают в CoinDesk.

Несмотря на значительный масштаб текущей транзакции, она лишь небольшая часть конфискованного портфеля США. По данным сервиса Arkham, под контролем американского правительства до сих пор остаются криптоактивы общей стоимостью около $20,65 млрд.

324 552 BTC;

28 394 ETH;

145,5 млн. USDT.

Три майнинговых компании сократили добычу биткоина в июне, но акции лидеров выросли на фоне миллиардных сделок

Три ведущих майнинговых компаний — CleanSpark, BitFuFu и Canaan — сообщили о снижении объемов добычи биткоина в июне 2026 года. Падение показателей произошло даже несмотря на то, что сложность майнинга в сети снизилась до минимума с начала года.

Статистика добычи и причины просадки:

CleanSpark: добыла 614 BTC (против 671 BTC в мае). Падение среднего операционного хешрейта с 46 EH/s до 43 EH/s привело к снижению темпов. На балансе компании остается 13924 BTC. Акции компании выросли до $13 (+5%).

BitFuFu: сгенерировала 125 BTC (против 177 BTC в мае). Снижение связано с сокращением арендованных мощностей, из-за чего общий хешрейт просел с 19,5 EH/s до 15 EH/s. Несмотря на это, компания расширяет свой парк оборудования. Акции подорожали до $1,42 (+7%).

Canaan: произвела 64 BTC (против 90 BTC в мае). Причина — плановое обслуживание сети на одной из площадок. В то же время, компания нарастила собственные резервы до рекордных 1915 BTC и 3952 ETH. Акции просели до $0,2 (-1,5%).

Важнейшим событием рынка стала трансформация CleanSpark. 14 июля компания подписала 20-летний договор аренды кампуса своего дата-центра в Джорджии (мощностью 175 МВт) с крупным технологическим партнером.

Сумма сделки оценивается в $6,6 млрд. с возможностью увеличения до $11,6 млрд. в случае продления срока аренды. Ожидается, что объект будет запущен в конце 2027 года, а чистый операционный доход для CleanSpark составит около $330 млн ежегодно. По словам руководителя компании Мэтта Шульца, это соглашение ознаменует диверсификацию бизнеса и выход за пределы обычного майнинга биткоина в сферу масштабной цифровой инфраструктуры.