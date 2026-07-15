Доллар и евро прибавили в цене: новые котировки валютного рынка 15 июля

В среду, 15 июля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро добавил 7 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах утерял 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 12 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,58−45,05 грн. Евро покупают за 50,92 грн, а продают за 51,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,83, евро — 51,25−51,47 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,80−44,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,22−51,26 грн/евро.

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