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15 июля 2026, 10:10 Читати українською

Бензиновые авто снова набирают популярность: какие модели выбирали чаще всего

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 77,2 тыс.

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Основную часть этого сегмента сформировали импортируемые подержанные автомобили. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 64,3 тыс. бензиновых легковых автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Новых бензиновых автомобилей было зарегистрировано 12,9 тыс. единиц. В этом сегменте рост составил 6%.

Самые новые новые бензиновые авто

Лидером среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями стал Hyundai Tucson. В первом полугодии украинцы зарегистрировали 1141 такой автомобиль.

В топ-5 новых бензиновых моделей вошли:

  1. Hyundai Tucson — 1141 авто;
  2. Mazda CX-5 — 910 авто;
  3. Skoda Karoq — 583 авто;
  4. Renault Duster — 570 авто;
  5. Suzuki SX4 — 538 авто.

Рейтинг показывает, что в сегменте новых бензиновых авто украинцы чаще всего выбирают кроссоверы. Это объясняется универсальностью таких моделей, более высоким клиренсом, емкостью и удобством для ежедневного использования в городе и за его пределами.

Hyundai Tucson и Mazda CX-5 удерживают сильные позиции благодаря сочетанию комфорта, репутации и популярного формата SUV. Skoda Karoq, Renault Duster и Suzuki SX4 привлекают покупателей практичностью и понятной стоимостью владения.

Что покупали с пробегом

Среди импортируемых подержанных бензиновых авто первое место занял Volkswagen Tiguan. За полгода украинскую регистрацию получили 4053 таких автомобиля.

В пятерку самых популярных подержанных бензиновых моделей вошли:

  1. Volkswagen Tiguan — 4053 авто;
  2. Volkswagen Golf — 3866 авто;
  3. Nissan Rogue — 3625 авто;
  4. Audi Q5 — 3479 авто;
  5. Skoda Octavia — 1968 авто.

В этом рейтинге также заметно преимущество кроссоверов. Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue и Audi Q5 остаются популярными благодаря широкому предложению на внешних рынках, относительной ликвидности и спросу на более крупные автомобили.

Volkswagen Golf и Skoda Octavia удерживают спрос среди тех, кто ищет практичный автомобиль с более низкой стоимостью удержания, доступными запчастями и понятной историей эксплуатации.

Почему бензиновые авто растут

Рост сегмента бензиновых автомобилей происходит на фоне смены моторных предпочтений украинцев. После периода активного интереса к электромобилям часть покупателей снова выбирает более традиционные силовые установки.

Для многих бензиновые модели остаются ясным и прогнозируемым вариантом. Покупатели учитывают не только стоимость автомобиля, но и доступность сервиса, стоимость ремонта, наличие запчастей, ликвидность на вторичном рынке и независимость от зарядной инфраструктуры.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей, в то время как доля электромобилей в этом сегменте снизилась до 8,3%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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