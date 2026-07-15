Нью-Йорк первым в США ввел мораторий на строительство крупных дата-центров

Штат Нью-Йорк на год приостановил строительство новых крупных дата-центров, став первым в США, введшим такое ограничение. Об этом пишет Reuters .

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Что известно?

О решении объявила губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул. Годовалый мораторий ввели на строительство новых дата-центров, потребляющих 50 МВт электроэнергии или больше. На время действия ограничений Департамент охраны окружающей среды не будет выдавать новые разрешения на такие проекты.

По словам Гокул, стремительное строительство дата-центров, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта, чревато повышением счетов за электроэнергию, истощением природных ресурсов и создает дополнительную нагрузку на местные общины.

Она также намерена инициировать отмену налоговых льгот для крупных дата-центров.

Во время моратория власти штата подготовят единые экологические стандарты для новых объектов и проведут оценку их влияния на окружающую среду. После утверждения этих требований строительство планируют разрешить снова.