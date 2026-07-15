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15 июля 2026, 9:50 Читати українською

Нью-Йорк первым в США ввел мораторий на строительство крупных дата-центров

Штат Нью-Йорк на год приостановил строительство новых крупных дата-центров, став первым в США, введшим такое ограничение. Об этом пишет Reuters.

Штат Нью-Йорк на год приостановил строительство новых крупных дата-центров, став первым в США, введшим такое ограничение.

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Что известно?

О решении объявила губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул. Годовалый мораторий ввели на строительство новых дата-центров, потребляющих 50 МВт электроэнергии или больше. На время действия ограничений Департамент охраны окружающей среды не будет выдавать новые разрешения на такие проекты.

По словам Гокул, стремительное строительство дата-центров, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта, чревато повышением счетов за электроэнергию, истощением природных ресурсов и создает дополнительную нагрузку на местные общины.

Она также намерена инициировать отмену налоговых льгот для крупных дата-центров.

Во время моратория власти штата подготовят единые экологические стандарты для новых объектов и проведут оценку их влияния на окружающую среду. После утверждения этих требований строительство планируют разрешить снова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AllexL
AllexL
15 июля 2026, 10:11
#
Десь в Німеччені посміхнулась та пустила сльозу фрау Меркель
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