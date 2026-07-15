Украинский финтех в Париже: стартап Aiffin привлек €3,1 млн на автоматизацию бизнес-кредитов

Украинско-французский стартап Aiffin привлек €3,1 млн. финансирования, чтобы масштабировать свою платформу для финансирования малого и среднего бизнеса в Европе. Компания, основанная в прошлом году, сейчас оценивается в €30 млн.

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Что делает Aiffin?

Компания разработала технологию, заменяющую недели бумажной волокиты в банках автоматизированным процессом. Aiffin работает в гибридном формате: компания самостоятельно выдает лизинг бизнеса и предоставляет свою AI-инфраструктуру для скоринга другим финансовым игрокам — необанкам, автодилерам и брокерам.

Платформа использует искусственный интеллект и открытые данные (Open Banking) для мгновенной оценки заявок на лизинг и кредит. По сути, Aiffin создает «цифровой двигатель» для финансовых учреждений, позволяя им принимать решение о финансировании бизнеса в считанные секунды.

Откуда деньги?

Финансирование поступило из двух источников:

€625 тыс. — акционерный капитал от частных инвесторов и участников краудфандинговой кампании (в общей сложности более 50 инвесторов из девяти стран).

€2,5 млн — долговый капитал, предназначенный специально для финансирования лизинговых сделок через платформу.

На что направят деньги?

Привлеченные инвестиции компания планирует потратить на три стратегических направления:

Расширение присутствия на французском рынке и выход в новые регионы Европы. Развитие собственной AI-инфраструктуры, отвечающей за кредитный скоринг, анализ рисков и выявление мошенничества. Усиление инженерного состава и команд продуктов.

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Украинская экспертиза на рынке ЕС

Хотя офис Aiffin расположен в Париже, «мозг» компании, то есть ее техническая и продуктовая команды, в значительной степени работают в Украине. Именно украинские инженеры создают алгоритмы, сегодня интегрирующие европейские финансовые компании. Это яркий пример того, как украинская экспертиза становится неотъемлемой частью современной финансовой экосистемы ЕС.

В основе проекта лежит практический опыт учредителей, Сергея Васькова, Игоря Николаева и Халиля Арама. До запуска Aiffin они успешно развивали финтех-проекты ESKA Capital и ESKA Finance, где им удалось привлечь и профинансировать более 35 млн евро для малого бизнеса с нулевым уровнем дефолтов среди погашенных портфелей.

Этот бекграунд дает компании уверенность в том, что их модель автоматизированного кредитования является не только быстрой, но и устойчивой.