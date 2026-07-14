К закрытию межбанка во вторник, 14 июля, курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки, евро подорожал на 29 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: евро подорожал на 32 копейки
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Открытие 14 июля
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Закрытие 14 июля
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Изменения
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44,80/44,83
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44,80/44,85
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0/2
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51,02/51,04
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51,31/51,36
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29/32
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,54−45,05 грн. Евро покупают за 50,85 грн, а продают за 51,52 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,88−44,81, евро — 51,25−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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