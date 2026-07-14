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14 июля 2026, 19:26 Читати українською

Индекс возобновления деловой активности в июне улучшился, но остается ниже нуля — опрос ИЭД

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) после двухмесячного ухудшения несколько улучшился в июне, но все еще остается отрицательным: минус 0,14 после минус 0,17 в мае. Это произошло благодаря уменьшению доли предприятий, деловая активность которых хуже, чем в прошлом году, с 24,4% до 20,6%. На такую же величину возросла доля предприятий, которые не испытывают изменений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Индекс возобновления деловой активности в июне улучшился, но остается ниже нуля – опрос ИЭД
Фото: pixabay

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Значение ИВДА улучшилось для всех групп предприятий, а больше всего — для малых. Уже традиционно самый низкий показатель остается для микропредприятий.

«В июне бизнес-настроения стабилизировались и несколько улучшились: снизилась долгосрочная неопределенность, возобновилась динамика показателей работы предприятий месяц к месяцу, а краткосрочные ожидания перестали ухудшаться. А в текущей ситуации, в которой работает бизнес, даже если что-то перестало ухудшаться, это уже большое достижение», — объяснила исполнительная директор ИЭД Оксана Кузяков.

Загруженность производственных мощностей

Загруженность производственных мощностей по сравнению с довоенным уровнем в июне существенно возросла: доля предприятий, работающих почти на полную (75−99%) мощность, увеличилась с 52% до 59%. Еще 4% предприятий трудятся на полную мощность.

Улучшение ситуации произошло преимущественно благодаря сокращению доли предприятий, работающих на 50−74% довоенных мощностей — с 27% до 23%.

«Главный положительный факт состоит в том, что доля предприятий, работающих на полную или почти полную мощность, сейчас составляет 63%, тогда как в мае таких было 57%», — подчеркнула Оксана Кузяков.

Экономическая ситуация в стране

Неопределенность на шестимесячном горизонте по общеэкономической ситуации в стране сократилась с 27,7% до 26,5%, а по финансово-экономическому состоянию предприятий — с 23% до 21,7%.

«Вместо этого долгосрочная неопределенность уменьшилась на 5,3 процентного пункта — до 38,2%. Это доля предприятий, которым трудно предсказать, что будет с их деятельностью через два года», — сказала Оксана Кузяков.

Ожидание

Среди тех, кто смог оценить свои перспективы в два года вперед, абсолютное большинство (85,6%) не планирует никаких изменений. В то же время стало меньше тех, кто планирует расширить деятельность (с 12% до 10%), и увеличилось количество тех, кто планирует ее сократить (с 3,2% до 4,3%). Средний срок обеспеченности заказами вырос с 2,4 до 2,8 месяцев.

«Портфель новых заказов остается небольшим — 2,8 месяца. Несколько уменьшилась доля предприятий, работающих „с колес“ — с 30% до 28%, тогда как доля тех, кто имел заказы на 1−2 месяца, осталась неизменной — 37%. Также прервалась тенденция к сокращению доли предприятий с портфелем заказов на 6−11 месяцев: показатель вырос с 8% в мае до 11% в июне», — отметила Оксана Кузяков.

Портфель заказов

65% предприятий имеют портфель заказов не более двух месяцев. Самый длинный портфель заказов у предприятий деревообрабатывающей промышленности (4,2 месяца). Среди лидеров также химическая промышленность (3,6 месяца), производство металла и метизов (3,4 месяца) и пищевая промышленность (2,8 месяца).

Кратчайший портфель — у производителей строительных материалов и предприятий полиграфической промышленности (по 1,5 месяца).

Ожидания производства и новых заказов после сезонной корректировки остаются сдержанными. Предприниматели ожидают замедления темпов роста цен: в частности, стало меньше тех, кто ожидает их дальнейшего роста в ближайшие три месяца — с 44,5% до 41,3%.

Аналогичная ситуация и с ценами на готовую продукцию: меньший процент предприятий ожидают дальнейшего повышения цен в ближайшие три месяца (-2,2 п.п.).

Опрос

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опросы проводят ежемесячно с мая 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) три месяца балансировал около нуля, но в апреле упал до минус 0,11. Это самое низкое значение ИИДА с марта 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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