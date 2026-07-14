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14 июля 2026, 13:51 Читати українською

Strategy представила индекс принятия биткоина среди крупнейших банков мира: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Strategy представила индекс принятия биткоина среди крупнейших банков мира: что нового на крипторынке
Фото: pixabay

Strategy представила индекс принятия биткоина среди крупнейших банков мира

Аналитическая компания Strategy представила новый инструмент для оценки криптоинтеграции в традиционном финансовом секторе — Bitcoin Bank Adoption Index. О запуске индекса, отражающего уровень внедрения первой криптовалюты и блокчейн-технологий среди ведущих банков и крупных финансовых контрагентов, официально заявил генеральный директор компании Фонг Ле.

Согласно методологии исследования, отбор финансовых институтов проходил по строгим критериям, учитывая общий объем их активов, капитал в управлении (AUM), а также статус глобально системно значимого банка (G-SIB) по состоянию на конец 2025 года.

Эксперты анализировали данные из открытых источников, оценивая несколько ключевых факторов: предоставление клиентам доступа к торговле цифровыми активами и деривативами, наличие собственных инфраструктурных блокчейн-решений, а также общую риторику и отношение топ-менеджмента к криптоиндустрии.

Абсолютным лидером рейтинга стала американская корпорация Fidelity Investments, чей индекс принятия биткоина достиг 71%. Компания уже долгое время предоставляет прямые услуги по хранению (кастодиальные сервисы), торговле BTC и управлению собственными спотовыми ETF-фондами.

Аутсайдерами списка оказались японская группа SMBC и Royal Bank of Canada (RBC) — их показатель застрял на отметке 13%, что свидетельствует о крайне ограниченном интересе к блокчейн-инициативам. В целом средний уровень интеграции биткоина среди топ-банкиров мира в настоящее время составляет достаточно сдержанные 32%.

Боливия планирует интегрировать стейблкоин USDT в национальную платежную систему

Власти Боливии рассматривают возможность масштабной криптоинтеграции на государственном уровне. Как заявил действующий министр экономики и государственных финансов страны Хосе Габриэль Эспиноса, правительство изучает технические и юридические аспекты внедрения стейблкоина USDT в национальную платежную систему.

Ожидается, что цифровой актив сможет полноценно функционировать в стране как третья официальная валюта наравне с американским долларом и местным боливиано.

По словам чиновника, Боливия уже сделала первый шаг к легализации, отменив ранее действовавший тотальный запрет на использование криптовалют. Однако комплексная нормативная база для индустрии цифровых активов в стране еще отсутствует.

Эспиноса также подверг жесткой критике действия предыдущего правительства, которое пыталось наскоро использовать USDT из-за острого экономического кризиса и дефицита иностранной валюты. По мнению действующего министра, хаотические попытки заменить доллар стейблкоином «от отчаяния» в свое время лишь усилили дестабилизацию внутреннего рынка.

Главным условием для финального запуска USDT в платежное пространство Министр назвал создание прозрачных и жестких правил игры. Эта потребность является критической, поскольку Боливия находится в «сером списке» Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Эспиноса подчеркнул, что любые операции с криптоактивами в стране должны строго соответствовать международным стандартам AML (борьба с отмыванием средств) и полностью исключать возможность финансирования незаконной деятельности.

Соло-майнер с помощью миниустройства за $150 добыл блок биткоина и заработал $200 000

В сети первой криптовалюты зафиксировано очередное уникальное событие: майнер-одиночка смог самостоятельно включить блок #957 382 в блокчейн биткоина. Благодаря этому он получил полное вознаграждение за блок в размере 3,1382 BTC, что по текущему курсу составляет около $200 000. Свой успех счастливчик реализовал через сервис Public Pool.

Больше всего поражает то, что удача улыбнулась пользователю, использовавшему микроаппарат Bitaxe стоимостью от $60 до $150. Устройство проработало всего около восьми часов со средним хешрейтом 995,2 GH/s (около 1 TH/s).

Для понимания масштабов везения: при такой скудной мощности математический шанс самостоятельно найти блок составляет ориентировочно один раз в 18 000 лет. Это лишь второй подтвержденный случай в истории, когда одиночный гаджет Bitaxe смог найти соло-блок через Public Pool.

Отметим, что Bitaxe — это открытый компактный ASIC-майнер, построенный на чипе Bitmain BM1370. Кстати, аналогичные чипы интегрируют и в гигантские промышленные установки Antminer S21. Устройства серии Bitaxe Gamma выдают мощность от 1 до 1,3 TH/s, потребляя символические 15−21 Вт электроэнергии.

Статистика соло-майнинга за последнее время:

  • С начала 2026 г. мелкие соло-добытчики смогли самостоятельно найти уже 12 блоков.
  • Предыдущий успешный случай произошел сравнительно недавно — 29 июня. Тогда блок достался участнику пула Solo CKPool, который положил в свой карман 3,16 BTC.
  • Несколько ранее, 31 мая, другой майнер получил блок, объединив в кластер 14 устройств Canaan Nano с общим хешрейтом 157 TH/s через платформу Braiins Solo.

В общей сложности за последние 12 месяцев независимые единицы высчитали 24 блока, что на 41% превышает показатели предыдущего аналогичного периода. Общая сумма выплат для них составила 75,44 BTC. В среднем джекпот выпадает соло-майнерам раз в 15,2 дня, а самая длинная пауза между находками за год длилась 58 дней.

В Китае использование криптомиксеров предлагают приравнять к отмыванию денег

Верховная народная прокуратура Китая обнародовала новые системные рекомендации по противодействию отмыванию капитала посредством цифровых активов. Ведомство инициирует радикальное изменение подходов к расследованию криптопреступлений и обновление стандартов доказательной базы в судах, направленное на полную ликвидацию действующих правовых лазейок.

Китайские прокуроры констатировали серьезное несоответствие между стремительным развитием блокчейн-технологий и действующим уголовным кодексом страны. В настоящее время большинство правонарушений, связанных с криптовалютами, суды квалифицируют по более мягкой статье — «сокрытие преступных доходов».

Авторы реформы настаивают на применении гораздо более строгой статьи об отмывании денег. Для этого предлагается внедрить обязательный принцип «одно дело — две проверки»: теперь следователи будут обязаны искать признаки отмывания средств при расследовании абсолютно любого базового преступления.

Для упрощения работы с криптографическими доказательствами в судебных процессах ведомство планирует утвердить следующие нормы:

  • Самоидентификация блокчейна: Информация из публичных блокчейн-обозревателей (эксплореров) будет признаваться достоверной по умолчанию, если совпадают хэш-данные транзакций.
  • Перенос бремени доказывания: Если сторона обвинения предоставляет официальный отчет об анализе цепочки транзакций, защита будет вынуждена самостоятельно доказывать обратное.
  • Презумпция виновности за анонимизацию: Использование криптомиксеров, ориентированных на конфиденциальность монет (частных токенов) или продажа цифровых активов по искусственно заниженным или нерыночным ценам, станет автоматическим и достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.

Отдельное внимание прокуратура уделила техническим сложностям при изъятии криптовалюты. Из-за тотального запрета на обращение цифровых активов внутри КНР, государственные органы пока не имеют легальных инструментов для продажи конфискованных монет.

Чтобы решить эту проблему, предлагается развернуть специальную государственную платформу для хранения и оценки изъятых активов. Расчетом стоимости будет заниматься профильный экспертный комитет на основе ончейн-данных и актуальных котировок на международных биржах.

Пекин также намерен инициировать создание новых глобальных протоколов для совместного отслеживания и блокирования криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими государствами.

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Источник: Минфин
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