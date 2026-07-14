Доллар пробил отметку 45 грн на наличном рынке: курс валют на 14 июля

Во вторник, 14 июля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 12 копеек в покупке и 13 копеек в продаже. Евро добавил 8 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 6 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−45,02 грн. Евро покупают за 50,78 грн, а продают за 51,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,80, евро — 51,15−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,80−44,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,02−51,04 грн/евро.

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