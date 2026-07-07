Не только финмон: почему блокируют счета компании и что делать, если это произошло

Блокировка банковского счета для бизнеса часто становится неожиданностью. Вчера компания работала в штатном режиме, производила платежи и выполняла договорные обязательства, а сегодня не может рассчитаться с контрагентами, выплатить заработную плату или уплатить налоги. Последствия такого ограничения могут ощутим не только для финансового состояния компании, но и нести значительные репутационные риски. Почему счет могут заблокировать и что делать в этом случае, «Минфину» рассказала Ярина Паш, юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum.

4 причины блокировки счета: полный разбор

Все причины можно разделить на четыре большие группы:

финансовый мониторинг;

наложение ареста на банковский счет государственным или частным исполнителем;

осуществление административного ареста счета по обращениям налогового;

наложение ареста по уголовному делу.

Финансовый мониторинг — ныне самая частая причина блокирования счетов. Согласно «антиотмывному» закону банки обязаны анализировать все операции клиентов.

Наиболее частыми маркерами риска становятся:

значительные переводы средств без очевидного экономического содержания;

осуществление нетипичных для конкретного предприятия банковских операций;

операции с контрагентами по «черному списку»;

получение оплаты за товар или услуги, не соответствующие КВЭД-ам компании;

резкое увеличение объемов оборотов и т. д.

В случае таких рисковых операций компанией банк временно останавливает операцию и замораживает счет для проверки документов.

Наложение ареста на банковский счет. Если у бизнеса долг, подтвержденный судебным решением или другим исполнительным документом, то государственный или частный исполнитель может наложить арест в рамках открытого исполнительного производства.

Основанием для наложения такого ареста преимущественно является наличие неисполненного судебного решения (например, взыскание долга в пользу контрагента) или неоплаченные штрафные санкции от государственных органов.

Осуществление административного ареста счета по обращениям налоговой. Налоговые органы также имеют инструменты влияния на налогоплательщиков. В то же время, важно понимать, что арест средств на счетах налогоплательщика не может быть наложен произвольно. Налоговое законодательство предусматривает, что арест средств на счете производится исключительно на основании решения суда по обращению контролирующего органа.

Основаниями могут быть:

налогоплательщик имеет значительный налоговый долг и совершает действия по сокрытию денежных средств;

отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности;

препятствование проведению налоговой проверки;

невыполнение законных требований контролирующего органа и т. п.

Наложение ареста в рамках уголовного производства. Если в отношении должностных лиц предприятия открыто уголовное производство или в отношении самого юридического лица открыто производство для целей применения мер уголовно-правового характера и органы досудебного расследования считают, что средства на банковских счетах могут быть доказательством преступления, предметом специальной конфискации или получены преступным путем, прокурор может обратиться к следователю о ходатайстве о ходатайстве.

Как уменьшить риски замораживания счета

Блокировка счета — это не просто временное неудобство, это цепная реакция, влекущая за собой юридические и финансовые риски. В такой ситуации компания не сможет своевременно рассчитаться по договорам, а контрагенты могут выставить вам пеню и другие штрафные санкции, предусмотренные договорами. Далее появляются задержки с выплатой заработной платы и налоговыми платежами. Затем отмечает ущерб деловая репутация предприятия.

Поэтому, чтобы минимизировать риски блокировки счетов, рекомендуем:

Проводить детальную и регулярную проверку контрагентов по поводу судебных споров и налоговых долгов.

Документально подтверждать любую хозяйственную операцию.

Систематически проверять наличие судебных споров и исполнительных производств в отношении предприятия.

Своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

Оперативно реагировать на запросы банка или налоговых органов.

Что делать, если счет уже заблокирован

Ниже приводим алгоритм действий руководства компании по разблокированию счета:

Выяснение причин и оснований блокировки счета. Обратитесь в обслуживающий банк с просьбой предоставить официальный и исчерпывающий ответ относительно оснований блокирования банковского счета.

Если это финансовый мониторинг, требуйте подробный перечень документов, которые необходимо предоставить для подтверждения законности происхождения средств.

Если это исполнительное производство — узнайте номер исполнительного производства и ФИО исполнителя.

Сбор и подача документов (для денежного мониторинга). Если причина связана с финансовым мониторингом, следует оперативно предоставить:

договоры;

акты выполненных работ;

расходные накладные;

товарно-транспортные накладные;

налоговые документы;

официальные объяснения компании по поводу экономической сущности операций.

Чем быстрее компания подтвердит законность происхождения средств и реальность хозяйственной деятельности, тем выше шансы на скорую разблокировку.

Проверка открытых исполнительных производств и судебных решений о наложении административного ареста по обращению ГНС (при наложении ареста исполнителем или ГНС). Необходимо установить:

существует ли открытое исполнительное производство;

принималось ли судебное решение об административном аресте в пределах налогового законодательства;

определение оснований и тактики обжалования соответствующих решений.

Привлечение адвоката для защиты в рамках уголовного производства. Если арест наложен судом по уголовному делу, отменить его может только суд. Адвокат может подать ходатайство об отмене ареста имущества, доказав, что счета заблокированы безосновательно или компания не имеет отношения к правонарушению.

Блокировка счета — это ситуация, которая может случиться с бизнесом, независимо от его размера или сферы деятельности. Главное в таком случае — не паниковать, а быстро выяснить причину ограничений и принять необходимые меры для их устранения.

Практика показывает, что своевременная реакция, надлежащим образом оформленные документы и открытый диалог с банком или уполномоченными органами часто позволяют решить проблему гораздо быстрее. А системный подход к финансовой и юридической безопасности помогает минимизировать риски и обеспечить стабильную работу бизнеса в будущем.