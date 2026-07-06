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6 июля 2026, 19:12 Читати українською

Эпоха дешевых кредитов ушла в прошлое: глобальные ставки останутся высокими

Война Дональда Трампа против Ирана формально завершена, а достигнутое перемирие на Ближнем Востоке пока сохраняется. Однако экономический «похмельный синдром» от этого конфликта будет определять мировую финансовую повестку еще долгие годы. Глобальная экономика входит в период «дорогих денег» (высоких ключевых ставок), который, по прогнозам Bloomberg Economics, продлится как минимум до 2028 года.

Война Дональда Трампа против Ирана формально завершена, а достигнутое перемирие на Ближнем Востоке пока сохраняется.

Основная причина — устойчивые инфляционные риски. Блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, спровоцировала энергетический шок. Даже при снижении котировок сырья, ценовое давление успело «пропитать» производственные цепочки. В результате центробанки мира, наученные горьким опытом послепандемийной инфляции, занимают «ястребиную» позицию.

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Траектория монетарной политики изменилась драматически. Если в начале года рынки ожидали активного цикла снижения ставок, то сейчас прогнозы пересмотрены в сторону их повышения. Федеральная резервная система США (ФРС), вероятно, ограничится минимальным снижением, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) может быть вынужден удерживать ставки на пиковых уровнях гораздо дольше, чем планировалось изначально.

Для бизнеса и потребителей это означает затяжной период дорогого кредитования и ипотеки.

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Вторым, не менее важным фактором структурных изменений стал бум искусственного интеллекта. Аналитики Deutsche Bank сравнивают влияние нейросетей с масштабной интеграцией Китая в мировую экономику в начале 2000-х годов.

Это явление создает двойственный эффект: с одной стороны, оно обещает резкий скачок производительности труда, с другой — угрожает рынку труда структурными сдвигами. Если экономика не успеет адаптироваться и перераспределить ресурсы, выгоды от внедрения технологий могут быть нивелированы падением занятости и сокращением налогооблагаемой базы.

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Мировая экономика демонстрирует удивительную устойчивость к шокам, однако ее запас прочности постоянно испытывается на прочность. Сочетание непредсказуемой геополитики, новых торговых тарифов и технологической трансформации формирует новую реальность.

Эра дешевых кредитов ушла в прошлое, уступив место периоду высокой волатильности и повышенных требований к эффективности капитала. Теперь даже краткосрочные колебания на рынках могут иметь долгосрочные макроэкономические последствия, заставляя регуляторов действовать с предельной осторожностью.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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