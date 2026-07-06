НБУ выпустит серебряную монету к 35-летию Независимости Украины: когда ее можно будет купить

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 июля 2026, 13:12 Читати українською

НБУ выпустит серебряную монету к 35-летию Независимости Украины: когда ее можно будет купить

Национальный банк Украины готовит к выпуску новую памятную монету из серебра, посвященную 35-летию независимости Украины. Она войдет в нумизматическую серию «Украинское государство» и должна появиться в продаже в августе 2026 года. Об этом свидетельствует план выпуска памятных монет и сувенирной продукции НБУ на 2026 год.

Национальный банк Украины готовит к выпуску новую памятную монету из серебра, посвященную 35-летию независимости Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новая серебряная монета будет иметь номинал 20 грн. Ее изготовят из серебра, масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г. Запланированный тираж — до 5000 штук.

В плане НБУ также предусмотрена монета к 35-летию Независимости Украины из нейзильбера номиналом 5 грн тиражом до 75 тыс. штук и золотая монета номиналом 100 грн тиражом до 1000 штук.

Читайте также: НБУ представил лимитированную монету со Статуей Свободы и «Родиной-матерью»

Что известно о выпуске

Все три монеты, посвященные 35-летию Независимости Украины, входят в серию «Украинское государство». Их выпуск запланирован на август 2026 года — накануне Дня Независимости.

Наибольший интерес у коллекционеров может вызвать именно серебряная монета, поскольку ее тираж ограничен 5000 штук. Золотая монета будет ещё более редкой — тираж до 1000 штук, но из-за более высокой цены она ориентирована на более узкий круг покупателей.

Приобрести нумизматическую продукцию НБУ обычно можно через интернет-магазин Нацбанка, банки-дистрибьюторы и другие банки, участвующие в реализации таких монет. На официальной странице интернет-магазина НБУ отдельно публикуются план выпуска монет и каталог доступной продукции.

Почему монета может быстро исчезнуть из продажи

Памятные монеты НБУ с ограниченным тиражом часто пользуются высоким спросом у коллекционеров. Особенно это касается выпусков, посвященных государственным символам, юбилеям Независимости, историческим событиям и Вооруженным силам Украины.

Монета к 35-летию Независимости Украины обладает сразу несколькими факторами спроса: юбилейной датой, серебром, небольшим тиражом и серией «Украинское государство». Именно такие выпуски обычно раскупаются быстрее всего после начала продаж.

В отличие от оборотных монет, памятные монеты в первую очередь интересны коллекционерам и инвесторам в нумизматику. Они имеют номинал и являются платежным средством в Украине, но их рыночная стоимость обычно существенно превышает номинал из-за металла, тиража, тематики и спроса. НБУ пояснял, что нумизматическая программа предусматривает выпуск памятных и инвестиционных монет, которые имеют номиналы и являются платежными средствами в Украине.

Рынок коллекционных монет

Спрос на памятные монеты НБУ в последние годы остается высоким. Часть покупателей приобретает их для коллекций, часть — в качестве подарка или долгосрочного актива. Особенно быстро расходятся монеты из драгоценных металлов и выпуски с небольшим тиражом.

Как ранее писал «Минфин», нумизматическая продукция НБУ часто появляется в продаже ограниченными партиями, а на самые популярные позиции устанавливают лимиты на одного покупателя. Это должно снизить спекулятивный спрос, но не всегда сдерживает вторичный рынок, где цены на редкие монеты могут превышать стартовую стоимость.

Для покупателей главное — следить за официальными каналами НБУ и датой ввода монеты в обращение. Сам план выпуска не гарантирует, что монета появится в продаже в конкретный день: Нацбанк отдельно сообщает о вводе в обращение и начале реализации нумизматической продукции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
6 июля 2026, 13:21
#
Цікаво який буде дизайн
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами