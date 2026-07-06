НБУ выпустит серебряную монету к 35-летию Независимости Украины: когда ее можно будет купить

Национальный банк Украины готовит к выпуску новую памятную монету из серебра, посвященную 35-летию независимости Украины. Она войдет в нумизматическую серию «Украинское государство» и должна появиться в продаже в августе 2026 года. Об этом свидетельствует план выпуска памятных монет и сувенирной продукции НБУ на 2026 год.

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Новая серебряная монета будет иметь номинал 20 грн. Ее изготовят из серебра, масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г. Запланированный тираж — до 5000 штук.

В плане НБУ также предусмотрена монета к 35-летию Независимости Украины из нейзильбера номиналом 5 грн тиражом до 75 тыс. штук и золотая монета номиналом 100 грн тиражом до 1000 штук.

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Что известно о выпуске

Все три монеты, посвященные 35-летию Независимости Украины, входят в серию «Украинское государство». Их выпуск запланирован на август 2026 года — накануне Дня Независимости.

Наибольший интерес у коллекционеров может вызвать именно серебряная монета, поскольку ее тираж ограничен 5000 штук. Золотая монета будет ещё более редкой — тираж до 1000 штук, но из-за более высокой цены она ориентирована на более узкий круг покупателей.

Приобрести нумизматическую продукцию НБУ обычно можно через интернет-магазин Нацбанка, банки-дистрибьюторы и другие банки, участвующие в реализации таких монет. На официальной странице интернет-магазина НБУ отдельно публикуются план выпуска монет и каталог доступной продукции.

Почему монета может быстро исчезнуть из продажи

Памятные монеты НБУ с ограниченным тиражом часто пользуются высоким спросом у коллекционеров. Особенно это касается выпусков, посвященных государственным символам, юбилеям Независимости, историческим событиям и Вооруженным силам Украины.

Монета к 35-летию Независимости Украины обладает сразу несколькими факторами спроса: юбилейной датой, серебром, небольшим тиражом и серией «Украинское государство». Именно такие выпуски обычно раскупаются быстрее всего после начала продаж.

В отличие от оборотных монет, памятные монеты в первую очередь интересны коллекционерам и инвесторам в нумизматику. Они имеют номинал и являются платежным средством в Украине, но их рыночная стоимость обычно существенно превышает номинал из-за металла, тиража, тематики и спроса. НБУ пояснял, что нумизматическая программа предусматривает выпуск памятных и инвестиционных монет, которые имеют номиналы и являются платежными средствами в Украине.

Рынок коллекционных монет

Спрос на памятные монеты НБУ в последние годы остается высоким. Часть покупателей приобретает их для коллекций, часть — в качестве подарка или долгосрочного актива. Особенно быстро расходятся монеты из драгоценных металлов и выпуски с небольшим тиражом.

Как ранее писал «Минфин», нумизматическая продукция НБУ часто появляется в продаже ограниченными партиями, а на самые популярные позиции устанавливают лимиты на одного покупателя. Это должно снизить спекулятивный спрос, но не всегда сдерживает вторичный рынок, где цены на редкие монеты могут превышать стартовую стоимость.

Для покупателей главное — следить за официальными каналами НБУ и датой ввода монеты в обращение. Сам план выпуска не гарантирует, что монета появится в продаже в конкретный день: Нацбанк отдельно сообщает о вводе в обращение и начале реализации нумизматической продукции.