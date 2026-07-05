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5 июля 2026, 10:42 Читати українською

Тарифы на воду выросли с 1 июля: в каких городах будут платить больше всего

С 1 июля органы местного самоуправления во многих общинах Украины ввели новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. После пересмотра стоимости услуг жители отдельных городов будут получать значительно более высокие счета, поскольку в некоторых общинах цены выросли более чем вдвое, пишет газета «На пенсии».

С 1 июля органы местного самоуправления во многих общинах Украины ввели новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

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Почему пересмотрели тарифы

Решение о новых тарифах сейчас принимают местные органы власти. Ранее для большинства крупных водоканалов их утверждала НКРЭКП, однако после передачи соответствующих полномочий этот вопрос перешел к исполкомам городских и областных советов.

В коммунальных предприятиях объясняют, что пересмотр стоимости услуг связан с увеличением расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, ремонтные материалы, оплату труда, а также необходимостью поддерживать работу объектов критической инфраструктуры. Во многих городах отмечают, что тарифы для населения не менялись с 2022 года.

Где вода подорожала больше всего

Самый высокий совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение с 1 июля установлен в Умани — 157,32 грн за кубометр.

Среди городов, где произошло наибольшее подорожание:

  • Павлоград — тариф вырос с 53,66 до 113,47 грн за кубометр;
  • Бердичев — 101,76 грн за кубометр;
  • Винница — с 25,62 до 81,01 грн за кубометр, что более чем втрое превышает предыдущий уровень;
  • Ужгород — 91,24 грн за кубометр;
  • Черкассы — 56,71 грн за кубометр;
  • Кременчуг — от 31,80 до 64,07 грн за кубометр.

Где ещё ввели новые тарифы

Обновлённые расценки начали действовать и в других общинах Украины.

В частности:

  • в Тернополе тариф составляет 38,46 грн за водоснабжение и 34,32 грн за водоотведение без НДС. С учетом налога общая стоимость превышает 87 грн за кубометр;
  • в Ивано-Франковске совокупный тариф составляет 66,05 грн за кубометр;
  • в Оржицкой общине в Полтавской области водоснабжение будет стоить 40 грн за кубометр.

В то же время в Кировоградской области предприятие «Днепр-Кировоград» предложило повысить тариф с 45,97 до 109,14 грн за кубометр, однако это решение еще должно быть рассмотрено и утверждено областным советом.

Компенсации

После повышения тарифов отдельные общины сообщили о намерении частично компенсировать дополнительные расходы жителям.

В Тернополе из городского бюджета планируют покрывать разницу между показаниями общедомовых и квартирных счетчиков, чтобы жители многоквартирных домов не платили дополнительные начисления.

В Виннице местные власти также объявили о подготовке механизма компенсации после резкого повышения тарифов. В то же время подробные условия получения такой поддержки пока не обнародованы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
5 июля 2026, 11:44
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Жить становится все лучше, все веселее!!! За это и боролись на майдане 2014-го!!! До него жилось просто ужасно!!!
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