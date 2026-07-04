Национальный банк выпустил серебряную памятную монету «250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ презентовал лимитированную монету со Статуей Свободы и «Родиной-матерью»
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Что известно о монете
Монету презентовали на торжествах Посольства США в Украине по случаю 250-летия провозглашения независимости США.
Номинал монет 10 грн. Она изготовлена из серебра, масса 31,1 г, тираж — 3 тыс. штук.
На аверсе изображен стилизованный фрагмент флага США и слова «Многие лета!». На реверсе — Статуя Свободы и монумент «Родина-мать» с символическим огнем свободы.
Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.
Источник: Минфин
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