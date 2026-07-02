Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов более чем на 2 млрд грн за полгода

В первом полугодии 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовал активы находящихся в ликвидации банков почти на 2,1 млрд грн. Продажи проходили через систему Prozorro.Продажи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Только в июне 2026 года было объявлено 52 аукциона, из которых результативными были 5 аукционов на сумму 820,3 млн грн. 98,7% из этой суммы (809,9 млн грн) обеспечено благодаря продаже кредитов юридическим лицам. Остальные составили продажу пула активов одного банка (около 7 млн грн), кредитов физических лиц (1,9 млн грн), основных средств (1,5 млн грн).

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

МР Банк — 811,4 млн грн;

Мегабанк — 7 млн грн;

Банк Сечь — 1,9 млн грн.

На сегодняшний день по результатам успешных аукционов за июнь получена оплата за один лот на сумму 809,9 млн грн. Средства за четыре лота на сумму 10,4 млн грн пока ожидаются.

В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал передачу материалов в Международный реестр убытков для Украины. Речь идет о потере выводимых с рынка банков и их кредиторов вследствие полномасштабного вторжения россии.