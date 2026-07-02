Приглашаем в инвестиционный тур от сайта «Минфин»: 6 преимуществ, которые вы получите

При выборе недвижимости для инвестиций важно иметь возможность увидеть её вживую, а не на глянцевых рендерах — чтобы оценить местоположение, лично пообщаться с застройщиком, выяснить все важные детали. А ещё лучше — сравнить несколько объектов и инвестиционных предложений. Именно такая возможность у вас будет в инвестиционном туре от «Минфина» — осмотрите 6 объектов на западе Украины за 2 дня.

В последние выходные июля, 25−26 июля, группа инвесторов в сопровождении экспертов «Минфина» — Алексея Козырева и Дмитрия Бараниченко — отправится в инвестиционный тур на запад Украины.

За два дня участники посетят шесть объектов недвижимости во Львовской и Ивано-Франковской областях: новостройки, коттеджные городки и гостиничную недвижимость от ведущих украинских девелоперов Green Rest, Буде Дом и VAMBUD.

Рассказываем, почему это уникальная возможность для инвесторов в недвижимость и почему стоит присоединиться.

Что вы получите от этой поездки

Если вы сейчас в поиске перспективных инвестиционных предложений — участие в туре сэкономит вам десятки часов. Не нужно самостоятельно искать и сравнивать проекты, изучать презентации, организовывать телефонные звонки и просмотры.

Во время тура за одни выходные вы рассмотрите 6 инвестиционных проектов и предметно обсудите условия участия.

1. Поговорите с застройщиками напрямую

Представители компаний лично представят свои проекты и ответят на вопросы. Вы узнаете о концепции, документах, сроках реализации, инвестиционной модели и перспективах развития каждого объекта.

2. Увидите не только объекты, но и локации

Рендеры и презентации, которые обычно доступны на сайтах застройщиков, не дают полного представления об объекте. Во время тура вы увидите всё вживую, сможете оценить локации и инфраструктуру.

3. Сэкономите своё время на поиске

Всего за два дня вы осмотрите шесть инвестиционных объектов от разных застройщиков. На самостоятельный поиск, изучение презентаций или организацию просмотров ушли бы недели или даже месяцы.

4. Услышите независимое мнение экспертов «Минфина»

В туре вас будут сопровождать эксперты «Минфина» Алексей Козырев и Дмитрий Бараниченко. Они помогут оценить особенности локации и обратят внимание на важные детали.

5. Получите мощные возможности для нетворкинга

В этой бизнес-поездке вы познакомитесь с другими инвесторами, в реальных условиях обменяетесь впечатлениями об объектах. Это возможность обменяться опытом, пониманием направлений для инвестиций и в целом приятный бонус всей поездки. Вы будете среди своих.

6. Получите дополнительные преимущества

Участникам тура будут доступны специальные предложения от застройщиков.

Условия участия

Участие в туре бесплатное. Трансфер между всеми локациями, посещение объектов, встречи с застройщиками, обеды и фуршет включены в программу. «Минфин» позаботится об организации и сопровождении.

Но обращаем ваше внимание! Участники оплачивают дорогу до места сбора участников — Ивано-Франковска — и обратно из Львова, а также самостоятельно бронируют отель для ночлега.

Проживание в отеле во Львове является обязательным условием участия. Партнеры тура предложат участникам специальные цены на проживание. Подробную информацию вы получите после подтверждения участия.

Подробную программу и маршрут вы можете посмотреть на сайте.

Как присоединиться

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После подтверждения участия менеджер «Минфина» свяжется с вами и предоставит всю необходимую информацию о маршруте и организационных деталях.

📆 КОГДА: 25−26 июля

📍 МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ: Ивано-Франковск (доезд самостоятельно)

❗ Количество мест ограничено — успейте подать заявку и дождитесь подтверждения.

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