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2 июля 2026, 14:06 Читати українською

Европа доминирует в рейтинге сильнейших паспортов мира: 9 из топ-10 — страны ЕС

Европейские страны продемонстрировали абсолютное доминирование в пятом ежегодном глобальном рейтинге паспортов Global Passport Index (GPI). В первую десятку вошли девять европейских государств, и только Сингапуру удалось разбавить этот список, заняв 10 место. Об этом сообщает Euronews.

Европа доминирует в рейтинге сильнейших паспортов мира: 9 из топ-10 – страны ЕС
Фото: pixabay

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Как отмечают авторы индекса компании Global Citizen Solutions (GCS), этот рейтинг кардинально отличается от известного Henley Passport Index. Если Henley оценивает чисто количество стран, куда можно въехать без визы, то GPI анализирует три ключевых блока:

  • свободу передвижения,
  • инвестиционную привлекательность страны,
  • качество жизни.

Почему побеждает Европа

«Доминирование Европы на вершине Global Passport Index абсолютно, и оно держится на балансе, а не на каком-то одном преимуществе», — объясняет Патрисия Казабури, генеральный директор Global Citizen Solutions.

По ее словам, по критерию сугубо «визовой свободы» Сингапур опережает любую европейскую страну, а по инвестиционному потенциалу европейцам серьезно противостоят страны Персидского залива и Азии.

Однако преимущество Европы заключается в другом: это единственный регион, объединяющий почти максимальный доступ к миру с самым высоким на планете качеством жизни — показателем, который ни одно правительство не может искусственно создать только с помощью налоговых льгот или международных договоров.

Топ-10 лучших паспортов мира в 2026 году:

  • Швеция (1-е место в мире: 11-я по мобильности, 9-я по инвестициям и 2-я по качеству жизни).
  • Швейцария (7-я по мобильности, 2-я по инвестициям).
  • Финляндия (лидер по качеству жизни в мире, хотя по инвестициям всего 28).
  • Германия (3-я по качеству жизни).
  • Нидерланды и Дания (разделили 5 место).
  • Ирландия (7-е место).
  • Великобритания (8-е место).
  • Норвегия (9 место).
  • Сингапур (10 место).

Эффект Brexit для Британии и падение в рейтинге США

Аналитики особо обратили внимание на показатели Великобритании и США, в которых зафиксированы интересные тренды.

Великобритания (8 место). Британский паспорт крепко держится в топ-10 благодаря высокому уровню жизни, однако его рейтинг мобильности «откатился» на 30-е место. Эксперты называют это «тихой подписью Brexit». Индекс учитывает безвизовый режим (где Британия все еще сильна), но не может отразить то, что британцы потеряли физически — автоматическое право жить, работать и поселяться в 27 странах Евросоюза.

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США (12 место). Американский паспорт продемонстрировал самое стремительное пятилетнее падение среди всех стран Большой семерки (G7). В 2021 году США занимали 1-е место с самым высоким баллом в истории индекса (96,45). Однако из-за серии зеркальных мер со стороны других государств (в частности, Бразилия в прошлом апреля снова вернула визы для американцев) США опустились на 14-е место в 2025 году, и лишь в этом году немного отыграли позиции, поднявшись на 12-ю строчку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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