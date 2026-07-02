Биткоин вернулся к $60 000, Credit Agricole запустил стейблкоин EURXT: что нового на крипторынке

Биткоин вернулся к $60 000

Вечером 1 июля цена первой криптовалюты продемонстрировала восстановление. После падения до 21-месячного минимума в районе $57 700, курс биткоина оттолкнулся от локального дна и снова пересек психологическую отметку в $60 000. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Импульсом для восходящего движения стали заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Орша, который отметил сохранение устойчиво высокого уровня инфляции в американской экономике.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $60 055. За сутки актив вырос на 2,35%. Ethereum вернулся к отметке $1 600. Другие криптовалюты с самой большой капитализацией также оказались в «зеленой» зоне, кроме Hyperliquid.

Credit Agricole запустил стейблкоин EURXT

Один из крупнейших европейских финансовых конгломератов, французский Credit Agricole, объявил о выпуске собственного стейблкоина EURXT (EURO eXchange Token), привязанного к евро в соотношении 1:1.

На первом этапе доступ к новому цифровому активу получат корпоративные клиенты и крупные институциональные инвесторы.

Эмиссией токена занимается дочерняя структура банка — CACEIS (Credit Agricole Caisse d'Epargne Investor Services). Технически EURXT реализован в качестве токена электронных денег на базе стандарта ERC-20 в блокчейн-сети Ethereum.

Резервы стейблкоина на 100% состоят из наличных средств, надежно хранящихся на специальных банковских счетах в CACEIS.

Стейблкоин полностью регулируется и отвечает требованиям нового европейского регламента для крипторинка MiCAR.

В рамках пилотного запуска разработчики уже выпустили ограниченный объем EURXT — в настоящее время, согласно данным официального сайта, в обращении находится около 20 млн. токенов. Первым практическим кейсом использования актива стала подписка на токенизированный фонд денежного рынка UCITS от компании Amundi.

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Тайвань принял закон о криптоактивах

Парламент Тайваня в третьем, окончательном чтении принял «Закон о поставщиках услуг виртуальных активов». Документ вводит четкие правовые рамки для криптоиндустрии, определяет официальные правила игры для бизнеса и наделяет Комиссию по финансовому надзору Тайваня (FSC) статус главного рыночного регулятора.

Согласно новому законодательству виртуальный актив — это цифровая ценность, которая сохраняется, переводится или обменивается с помощью криптографии, технологии распределенного реестра (блокчейна) или аналогичных решений, и используется как платежное или инвестиционное средство.

Все профильные поставщики услуг (VASP) обязаны получать отдельную лицензию на каждый вид своей деятельности. Для легализации бизнеса установлены строгие временные рамки:

12 месяцев с момента вступления закона в силу — на подачу официальной заявки регулятору;

21 месяц — на полное завершение процедуры регистрации.

Особый режим для стейблкоинов: под залогом трастов и без пассивного дохода

Регулировке стабильных монет в документе посвящено центральное место. Выпускать такие активы на территории Тайваня можно исключительно при условии совместного одобрения со стороны Центробанка и FSC.

Для эмитентов стейблкоинов будут действовать требования безопасности:

100% обеспечения: Весь объем резервов должен покрываться реальными средствами и храниться исключительно в местных тайваньских банках на специальных трастовых счетах.

Разделение капитала и аудит: Операционные средства компании-эмитента и деньги обеспечения стейблкоина должны быть строго разграничены, а сами резервы проходить регулярный независимый аудит.

Запрет на доходность Закон налагает табу на любые механизмы начисления процентов или выплаты пассивного дохода за владение стейблкоинами.

Тайваньские власти предусмотрели уголовное и финансовое наказание за пренебрежение новыми правилами:

Работа без лицензии и регистрации наказывается тюремным заключением сроком до 7 лет и штрафом в размере до 100 млн новых тайваньских долларов (около $3,13 млн).

Мошенничество и рыночные манипуляции влекут лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с финансовым взысканием от 10 млн до 200 млн новых тайваньских долларов (от $314 тыс. до $6,26 млн).

Отдельные штрафные санкции и правоприменительные меры предусмотрены также за обман в отчетности, предоставление недостоверных данных регулятору и любые процедурные нарушения.

Июньские кибератаки: ущерб от криптозломов снизился до $75,9 млн

В июне 2026 года в результате 40 крупных инцидентов хакеры похитили около $75,9 млн. Это на 7,1% меньше по сравнению с майским показателем, который составил $81,7 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании PeckShield,

Несмотря на общую тенденцию к снижению убытков, несколько проектов понесли критические потери из-за компрометации ключей и технических ошибок в коде.

Топ-3 самых громких изломов луны

Humanity Protocol (убытки: $31−36 млн). Проект стал главной мишенью хакеров в июне. По первичным оценкам PeckShield, сумма похищенного составила $31 млн, однако впоследствии команда протокола уточнила, что реальный ущерб ближе к $36 млн. Основатель проекта Теренс Квок подтвердил, что причиной инцидента стала утечка (компрометация) частного ключа. В свою очередь, эксперты по безопасности Quantstamp заметили в этой атаке характерный «почерк», указывающий на причастность северокорейских государственных хакеров.

Syscoin Bridge (ущерб: $10 млн). Второй по масштабу инцидент произошел из-за бага в смартконтракте. Ошибка в механизме валидации позволила злоумышленнику сгенерировать миллиарды новых токенов SYS, не имевших реального обеспечения, в обход обязательной процедуры сжигания активов.

MEV-бот JaredFromSubway.eth (убытки: $7,5 млн). Хакерам также удалось опустошить известную арбитражную работу на солидную сумму.

В список больших потерь в диапазоне от $2,4 до $4,67 млн вошли атаки на проекты Secret Network, SecondFi, TESSERA, а также фишинговые атаки на пользователей платформы Polymarket.

Особое внимание аналитики обратили на уязвимость устаревшей инфраструктуры, которую уже невозможно исправить. Из-за этого пострадали два закрытых продукта экосистемы Aztec:

Aztec Bridge потерял $2,16 млн;

Aztec Connect — еще $2,1 млн.

Поскольку речь идет о неизменяемых смартконтрактах, разработчики уже потеряли над ними контроль и физически не могли приостановить их работу, чтобы остановить кражу.

Замыкают первую десятку пострадавших в июне: мост Taiko Bridge ($1,7 млн), проект Token of Power ($1,58 млн), децентрализованная биржа Raydium ($1,34 млн) и пул LABUBU/OLPC на PancakeSwap ($1,1 млн).

В PeckShield отследили, как злоумышленники пытались легализовать похищенное у Humanity Protocol. Для запутывания следов средства конвертировали и распределяли через Bitcoin, Solana, Hyperliquid и BNB Chain.

Более того, во время мониторинга аналитики обнаружили, что часть этих активов была смешана в одних адресах с капиталом, похищенным в апреле во время эксплойта KelpDAO. Это позволяет предположить, что за обеими масштабными атаками стоит одна и та же хакерская группировка.