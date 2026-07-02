Биткоин вернулся к $60 000, Credit Agricole запустил стейблкоин EURXT: что нового на крипторынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июля 2026, 12:18 Читати українською

Биткоин вернулся к $60 000, Credit Agricole запустил стейблкоин EURXT: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay

Биткоин вернулся к $60 000

Вечером 1 июля цена первой криптовалюты продемонстрировала восстановление. После падения до 21-месячного минимума в районе $57 700, курс биткоина оттолкнулся от локального дна и снова пересек психологическую отметку в $60 000. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Импульсом для восходящего движения стали заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Кевина Орша, который отметил сохранение устойчиво высокого уровня инфляции в американской экономике.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $60 055. За сутки актив вырос на 2,35%. Ethereum вернулся к отметке $1 600. Другие криптовалюты с самой большой капитализацией также оказались в «зеленой» зоне, кроме Hyperliquid.

Credit Agricole запустил стейблкоин EURXT

Один из крупнейших европейских финансовых конгломератов, французский Credit Agricole, объявил о выпуске собственного стейблкоина EURXT (EURO eXchange Token), привязанного к евро в соотношении 1:1.

На первом этапе доступ к новому цифровому активу получат корпоративные клиенты и крупные институциональные инвесторы.

Эмиссией токена занимается дочерняя структура банка — CACEIS (Credit Agricole Caisse d'Epargne Investor Services). Технически EURXT реализован в качестве токена электронных денег на базе стандарта ERC-20 в блокчейн-сети Ethereum.

Резервы стейблкоина на 100% состоят из наличных средств, надежно хранящихся на специальных банковских счетах в CACEIS.

Стейблкоин полностью регулируется и отвечает требованиям нового европейского регламента для крипторинка MiCAR.

В рамках пилотного запуска разработчики уже выпустили ограниченный объем EURXT — в настоящее время, согласно данным официального сайта, в обращении находится около 20 млн. токенов. Первым практическим кейсом использования актива стала подписка на токенизированный фонд денежного рынка UCITS от компании Amundi.

Читайте также: Visa, Mastercard и Coinbase запустили стейблкоин

Тайвань принял закон о криптоактивах

Парламент Тайваня в третьем, окончательном чтении принял «Закон о поставщиках услуг виртуальных активов». Документ вводит четкие правовые рамки для криптоиндустрии, определяет официальные правила игры для бизнеса и наделяет Комиссию по финансовому надзору Тайваня (FSC) статус главного рыночного регулятора.

Согласно новому законодательству виртуальный актив — это цифровая ценность, которая сохраняется, переводится или обменивается с помощью криптографии, технологии распределенного реестра (блокчейна) или аналогичных решений, и используется как платежное или инвестиционное средство.

Все профильные поставщики услуг (VASP) обязаны получать отдельную лицензию на каждый вид своей деятельности. Для легализации бизнеса установлены строгие временные рамки:

  • 12 месяцев с момента вступления закона в силу — на подачу официальной заявки регулятору;
  • 21 месяц — на полное завершение процедуры регистрации.

Особый режим для стейблкоинов: под залогом трастов и без пассивного дохода
Регулировке стабильных монет в документе посвящено центральное место. Выпускать такие активы на территории Тайваня можно исключительно при условии совместного одобрения со стороны Центробанка и FSC.

Для эмитентов стейблкоинов будут действовать требования безопасности:

  • 100% обеспечения: Весь объем резервов должен покрываться реальными средствами и храниться исключительно в местных тайваньских банках на специальных трастовых счетах.
  • Разделение капитала и аудит: Операционные средства компании-эмитента и деньги обеспечения стейблкоина должны быть строго разграничены, а сами резервы проходить регулярный независимый аудит.
  • Запрет на доходность Закон налагает табу на любые механизмы начисления процентов или выплаты пассивного дохода за владение стейблкоинами.

Тайваньские власти предусмотрели уголовное и финансовое наказание за пренебрежение новыми правилами:

  • Работа без лицензии и регистрации наказывается тюремным заключением сроком до 7 лет и штрафом в размере до 100 млн новых тайваньских долларов (около $3,13 млн).
  • Мошенничество и рыночные манипуляции влекут лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с финансовым взысканием от 10 млн до 200 млн новых тайваньских долларов (от $314 тыс. до $6,26 млн).

Отдельные штрафные санкции и правоприменительные меры предусмотрены также за обман в отчетности, предоставление недостоверных данных регулятору и любые процедурные нарушения.

Июньские кибератаки: ущерб от криптозломов снизился до $75,9 млн

В июне 2026 года в результате 40 крупных инцидентов хакеры похитили около $75,9 млн. Это на 7,1% меньше по сравнению с майским показателем, который составил $81,7 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании PeckShield,

Несмотря на общую тенденцию к снижению убытков, несколько проектов понесли критические потери из-за компрометации ключей и технических ошибок в коде.

Топ-3 самых громких изломов луны

Humanity Protocol (убытки: $31−36 млн). Проект стал главной мишенью хакеров в июне. По первичным оценкам PeckShield, сумма похищенного составила $31 млн, однако впоследствии команда протокола уточнила, что реальный ущерб ближе к $36 млн. Основатель проекта Теренс Квок подтвердил, что причиной инцидента стала утечка (компрометация) частного ключа. В свою очередь, эксперты по безопасности Quantstamp заметили в этой атаке характерный «почерк», указывающий на причастность северокорейских государственных хакеров.

Syscoin Bridge (ущерб: $10 млн). Второй по масштабу инцидент произошел из-за бага в смартконтракте. Ошибка в механизме валидации позволила злоумышленнику сгенерировать миллиарды новых токенов SYS, не имевших реального обеспечения, в обход обязательной процедуры сжигания активов.

MEV-бот JaredFromSubway.eth (убытки: $7,5 млн). Хакерам также удалось опустошить известную арбитражную работу на солидную сумму.

В список больших потерь в диапазоне от $2,4 до $4,67 млн вошли атаки на проекты Secret Network, SecondFi, TESSERA, а также фишинговые атаки на пользователей платформы Polymarket.

Особое внимание аналитики обратили на уязвимость устаревшей инфраструктуры, которую уже невозможно исправить. Из-за этого пострадали два закрытых продукта экосистемы Aztec:

  • Aztec Bridge потерял $2,16 млн;
  • Aztec Connect — еще $2,1 млн.

Поскольку речь идет о неизменяемых смартконтрактах, разработчики уже потеряли над ними контроль и физически не могли приостановить их работу, чтобы остановить кражу.

Замыкают первую десятку пострадавших в июне: мост Taiko Bridge ($1,7 млн), проект Token of Power ($1,58 млн), децентрализованная биржа Raydium ($1,34 млн) и пул LABUBU/OLPC на PancakeSwap ($1,1 млн).

В PeckShield отследили, как злоумышленники пытались легализовать похищенное у Humanity Protocol. Для запутывания следов средства конвертировали и распределяли через Bitcoin, Solana, Hyperliquid и BNB Chain.

Более того, во время мониторинга аналитики обнаружили, что часть этих активов была смешана в одних адресах с капиталом, похищенным в апреле во время эксплойта KelpDAO. Это позволяет предположить, что за обеими масштабными атаками стоит одна и та же хакерская группировка.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами