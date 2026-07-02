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2 июля 2026, 10:02 Читати українською

Россияне массово выводят наличные из банков пятый месяц подряд

Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком денежных средств. Граждане и бизнес активно снимают наличные деньги, в среднем выводя 13 миллиардов рублей (примерно 166 миллионов долларов) ежедневно. Только в июне объем наличных денег в обращении увеличился на 449,7 млрд рублей, что на 18% превышает майские показатели. Об этом сообщил сайт Delo.ua

Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком денежных средств.

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По данным Центробанка рф, с февраля по июнь объем наличных денег в обращении вырос на 1,903 триллиона рублей.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов связывает этот тренд с двумя факторами:

  1. Бизнес активнее переходит в «серую зону» из-за повышения налоговой нагрузки.
  2. Население формирует «тревожные запасы» бумажных банкнот, опасаясь отключения интернета, сбоев в работе терминалов и последующей геополитической эскалации.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавляет, что уровень стресса в обществе растет из-за атак дронов и отсутствия перспектив завершения войны.

Российские банки теряют ликвидность

Отток средств стал «очень тревожным сигналом», о чем открыто заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, изъятые средства не возвращаются в финансовую систему: инкассация и пополнение через банкоматы не демонстрируют рост.

По состоянию на 1 мая россияне держали под матрацами 17,7 триллиона рублей ($228,3 миллиарда), что является историческим рекордом для этого рынка.

А что происходит в Украине?

Ситуация в Украине существенно оличается.

По состоянию на 1 января 2026 года в обращении вне банковской системы находилось 926,3 млрд. гривен наличных. Учитывая общий объем денежной массы, составлявший 4,02 трлн грн, доля наличных денег «на руках» у населения составляет около 23%. Это свидетельствует о более высоком уровне доверия к банковской системе, чем в соседней стране, даже в условиях военного положения.

Детальнее о том, как война повлияла на использование наличных и карточных расчетов, можно прочитать в статье Украинцы резко сокращают запасы наличных денег

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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