Кредиты под 0,1%: в Украине запустили программу возобновления пострадавшего от обстрелов бизнеса

В среду, 1 июля, в Украине заработала новая программа льготного кредитования для предприятий, подвергшихся разрушениям или повреждениям в результате российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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В рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» представители малого и среднего бизнеса (МПБ) могут получить до 150 млн грн на восстановление разрушенного или поврежденного имущества.

Ключевые условия

В течение первых 2 лет действия кредитного договора ставка по ссуде составит 0,1% годовых. Начиная с третьего года финансирование будет продолжаться на условиях программы «5−7−9%».

Максимальный срок, на который выдается кредит составляет до 10 лет.

Подать заявку можно через один из уполномоченных банков в течение двух лет после зафиксированного факта повреждения или разрушения предприятия.

Свириденко отметила, что такие кредиты не будут учитываться при определении максимальной суммы ссуд по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Это позволит предприятиям одновременно с возобновлением пользоваться и другими кредитами по этой программе.

Помимо новой кредитной программы предприятиям доступны:

гранты на восстановление производственного оборудования,

механизмы компенсации зарплат работникам во время вынужденного простоя в результате российских обстрелов,

страхование военных рисков

Подробнее о программах для восстановления по этой ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что задолженность государства перед банками по выплате компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» до конца 2026 года может достичь около 10 млрд грн. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.