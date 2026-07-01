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1 июля 2026, 19:35 Читати українською

Кредиты под 0,1%: в Украине запустили программу возобновления пострадавшего от обстрелов бизнеса

В среду, 1 июля, в Украине заработала новая программа льготного кредитования для предприятий, подвергшихся разрушениям или повреждениям в результате российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В среду, 1 июля, в Украине заработала новая программа льготного кредитования для предприятий, подвергшихся разрушениям или повреждениям в результате российских обстрелов.
Фото: НБУ

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В рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» представители малого и среднего бизнеса (МПБ) могут получить до 150 млн грн на восстановление разрушенного или поврежденного имущества.

Ключевые условия

  • В течение первых 2 лет действия кредитного договора ставка по ссуде составит 0,1% годовых. Начиная с третьего года финансирование будет продолжаться на условиях программы «5−7−9%».
  • Максимальный срок, на который выдается кредит составляет до 10 лет.
  • Подать заявку можно через один из уполномоченных банков в течение двух лет после зафиксированного факта повреждения или разрушения предприятия.

Свириденко отметила, что такие кредиты не будут учитываться при определении максимальной суммы ссуд по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Это позволит предприятиям одновременно с возобновлением пользоваться и другими кредитами по этой программе.

Помимо новой кредитной программы предприятиям доступны:

  • гранты на восстановление производственного оборудования,
  • механизмы компенсации зарплат работникам во время вынужденного простоя в результате российских обстрелов,
  • страхование военных рисков

Подробнее о программах для восстановления по этой ссылке.

Напомним

«Минфин» писал, что задолженность государства перед банками по выплате компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» до конца 2026 года может достичь около 10 млрд грн. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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