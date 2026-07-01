К закрытию межбанка в среду, 1 июля, курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 30 копеек в покупке и в продаже.
Доллар и евро стремительно подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 1 июля
|
Закрытие 1 июля
|
Изменения
|
44,56/44,59
|
44,85/44,88
|
29/29
|
50,82/50,84
|
51,12/51,14
|
30/30
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,51−45,01 грн. Евро покупают за 50,74 грн, а продают за 51,38 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,82, евро — 51,20−51,35 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 34 незарегистрированных посетителя.
Комментарии