Kernel подал в суд на Sense Bank: агрохолдинг требует вернуть $39 млн

Агрохолдинг Kernel обратился в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать государственный Sense Bank вернуть $39 млн, которые компания предоставила банку в рамках соглашения РЕПО в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Kernel.

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Суть дела

Весной 2021 года руководство банка, который до декабря 2022 года назывался «Альфа-Банк Украина», предложило Kernel предоставить ему финансирование на срочной основе под проценты.

Сделка была технически оформлена как покупка компанией Kernel долговых ценных бумаг (LPN) у связанной с банком компании Greatford — такая конструкция называется договором РЕПО и по своей экономической сути представляет собой кредитную операцию, в которой ценные бумаги выступают в качестве обеспечения.

Все переговоры по сделке вели сотрудники банка. Через кипрскую компанию Etrecom, входящую в группу «Кернел», компания перечислила банку около 30,9 млн долларов США.

Предполагалось, что через год Greatford выкупит ценные бумаги обратно, а «Кернел» получит свои средства с купонным доходом — доходность по сделке должна была составить 5,75% годовых.

Статус выполнения обязательств

Банк должен был вернуть финансирование в мае-июне 2022 года, однако по инициативе банка срок был продлен до конца сентября 2022 года. К согласованной дате банк средства не вернул.

При этом «Кернел» со своей стороны полностью выполнил все обязательства: компания своевременно погасила перед банком все свои кредитные обязательства.

Почему «Кернел» обратился в суд

Поскольку именно банк инициировал сделку, определял её условия и вел все переговоры, а Greatford выполняла сугубо техническую роль, «Кернел» считает банк полноправной стороной обязательства по возврату финансирования.

Поэтому компания Etrecom обратилась в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать Sense Bank и Greatford солидарно вернуть предоставленное финансирование с учетом процентов.

Речь идет о требовании вернуть собственные средства, которые были переданы банку в долг по структуре, разработанной и предложенной самим банком.