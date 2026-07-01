Kernel подал в суд на Sense Bank: агрохолдинг требует вернуть $39 млн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июля 2026, 15:44 Читати українською

Kernel подал в суд на Sense Bank: агрохолдинг требует вернуть $39 млн

Агрохолдинг Kernel обратился в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать государственный Sense Bank вернуть $39 млн, которые компания предоставила банку в рамках соглашения РЕПО в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Kernel.

Агрохолдинг Kernel обратился в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать государственный Sense Bank вернуть $39 млн, которые компания предоставила банку в рамках соглашения РЕПО в 2021 году.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Суть дела

Весной 2021 года руководство банка, который до декабря 2022 года назывался «Альфа-Банк Украина», предложило Kernel предоставить ему финансирование на срочной основе под проценты.

Сделка была технически оформлена как покупка компанией Kernel долговых ценных бумаг (LPN) у связанной с банком компании Greatford — такая конструкция называется договором РЕПО и по своей экономической сути представляет собой кредитную операцию, в которой ценные бумаги выступают в качестве обеспечения.

Все переговоры по сделке вели сотрудники банка. Через кипрскую компанию Etrecom, входящую в группу «Кернел», компания перечислила банку около 30,9 млн долларов США.

Предполагалось, что через год Greatford выкупит ценные бумаги обратно, а «Кернел» получит свои средства с купонным доходом — доходность по сделке должна была составить 5,75% годовых.

Статус выполнения обязательств

Банк должен был вернуть финансирование в мае-июне 2022 года, однако по инициативе банка срок был продлен до конца сентября 2022 года. К согласованной дате банк средства не вернул.

При этом «Кернел» со своей стороны полностью выполнил все обязательства: компания своевременно погасила перед банком все свои кредитные обязательства.

Почему «Кернел» обратился в суд

Поскольку именно банк инициировал сделку, определял её условия и вел все переговоры, а Greatford выполняла сугубо техническую роль, «Кернел» считает банк полноправной стороной обязательства по возврату финансирования.

Поэтому компания Etrecom обратилась в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать Sense Bank и Greatford солидарно вернуть предоставленное финансирование с учетом процентов.

Речь идет о требовании вернуть собственные средства, которые были переданы банку в долг по структуре, разработанной и предложенной самим банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами