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1 июля 2026, 15:01 Читати українською

Инвестиции в ОВГЗ: в июне украинцы активно скупали валютные облигации, несмотря на проседание гривневого портфеля

По итогам июня 2026 года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц продемонстрировал разнонаправленную динамику. На фоне плановых бюджетных выплат зафиксировано временное снижение инвестиций в гривневые бумаги, тогда как интерес к валютным инструментам продолжает расти. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Инвестиции в ОВГЗ: в июне украинцы активно скупали валютные облигации, несмотря на проседание гривневого портфеля
Фото: НБУ

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Портфель физлиц в июне

Гривневые ОВГЗ: Портфель в национальной валюте снизился на 1,5 млрд. грн. и теперь составляет 90,23 млрд. грн. Аналитик объясняет это проседание сугубо техническим фактором: 25 июня произошло крупное плановое погашение гривневых облигаций, и частные инвесторы не успели реинвестировать полученные средства в новые выпуски до конца месяца.

Валютные ОВГЗ: Объем инвестиций в иностранной валюте вырос на 2,9 млрд. грн. до 59,18 млрд. грн. Июнь стал уже четвертым месяцем подряд непрерывного роста валютного портфеля. За этот четырехмесячный период прирост составил +16,8 млрд грн (что составляет 28% всего текущего валютного портфеля), хотя эксперт отмечает, что на эту цифру повлияла и курсовая составляющая.

В целом с начала полномасштабного вторжения граждане Украины увеличили свой совокупный портфель ОВГЗ на 123,6 млрд грн до 149,4 млрд грн. При этом самый большой прирост инвестиций был сформирован именно за последние 12 месяцев.

Минфин снижает долговую нагрузку

В июне 2026 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет через аукционы ОВГЗ 25 млрд грн и 200,7 млн евро.

В то же время, Шевчишин обращает внимание на важный макроэкономический тренд: последние четыре месяца объемы привлечения новых гривневых средств через ОВГЗ стабильно отстают от сумм, которые государство тратит на выплату и обслуживание уже имеющегося гривневого долга.

Это свидетельствует о том, что Министерство финансов постепенно уменьшает внутреннюю долговую нагрузку в национальной валюте, переводя основное финансовое обеспечение бюджета на внешнюю международную помощь.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов 30 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,46 млрд грн, что на 8,55 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,91 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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