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1 июля 2026, 14:22 Читати українською

Кабмин меняет подход к госбанкам: что будет с Приватбанком

30 июня Кабмин принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ разработан Минфином с привлечением международных экспертов во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС, говорится в сообщении Министерства.

30 июня Кабмин принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обновленная редакция

Обновленная редакция Основных направлений направлена на:

  • обеспечение финансовой устойчивости банков государственного сектора и минимизацию фискальных рисков;
  • управление неработающими активами (NPL) и улучшение корпоративного управления;
  • постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.

В период действия военного положения целями банков государственного сектора определено финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, критической энергетической инфраструктуры, аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, прифронтовых регионов, а также ипотечного кредитования для обеспечения граждан жильем.

Читайте также: Приватизация госбанков: Минфин начал искать советника

Кроме того, обновленный документ предусматривает:

  • актуализацию индивидуальных стратегий: каждый банк государственного сектора должен обновить свою индивидуальную стратегию до конца 2026 года;

  • оценку управления: для повышения эффективности наблюдательных советов вводится ежегодная оценка их деятельности;

  • работу с неработающими кредитами: банки должны снизить уровень неработающих активов, в частности через продажу топ-3 непрофильных активов и урегулирование топ-3 неработающих кредитов до конца 2027 года;

  • приватизационные планы: предусмотрена продажа пакетов акций АБ «Укргазбанк» и АО «Сенс Банк» инвесторам. Продажа А О КБ «ПриватБанк» допускается после завершения военного положения.

Также с целью обеспечения реагирования на риски, связанные с недобросовестной деятельностью отдельных независимых членов наблюдательных советов (в частности, риски добродетели, репутационные риски), будет расширен перечень оснований их освобождения, сохраняя при этом принцип независимости наблюдательных советов от операционного вмешательства в их деятельность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 июля 2026, 15:20
#
Оновлений документ «Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» на сайті міністерства
фінансів України — відсутній.

https://mof.gov.ua/uk/banki-derzhavnogo-sektoru

Існує тільки документ, датований 2022 роком:
Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

https://bit.ly/4gVlBaO
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