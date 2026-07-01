Кабмин меняет подход к госбанкам: что будет с Приватбанком

30 июня Кабмин принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ разработан Минфином с привлечением международных экспертов во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС, говорится в сообщении Министерства.
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Обновленная редакция
Обновленная редакция Основных направлений направлена на:
- обеспечение финансовой устойчивости банков государственного сектора и минимизацию фискальных рисков;
- управление неработающими активами (NPL) и улучшение корпоративного управления;
- постепенное сокращение доли государства в банковском секторе.
В период действия военного положения целями банков государственного сектора определено финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, критической энергетической инфраструктуры, аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, прифронтовых регионов, а также ипотечного кредитования для обеспечения граждан жильем.
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Кроме того, обновленный документ предусматривает:
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актуализацию индивидуальных стратегий: каждый банк государственного сектора должен обновить свою индивидуальную стратегию до конца 2026 года;
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оценку управления: для повышения эффективности наблюдательных советов вводится ежегодная оценка их деятельности;
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работу с неработающими кредитами: банки должны снизить уровень неработающих активов, в частности через продажу топ-3 непрофильных активов и урегулирование топ-3 неработающих кредитов до конца 2027 года;
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приватизационные планы: предусмотрена продажа пакетов акций АБ «Укргазбанк» и АО «Сенс Банк» инвесторам.
Продажа А О КБ«ПриватБанк» допускается после завершения военного положения.
Также с целью обеспечения реагирования на риски, связанные с недобросовестной деятельностью отдельных независимых членов наблюдательных советов (в частности, риски добродетели, репутационные риски), будет расширен перечень оснований их освобождения, сохраняя при этом принцип независимости наблюдательных советов от операционного вмешательства в их деятельность.
Комментарии - 1
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» на сайті міністерства
фінансів України — відсутній.
https://mof.gov.ua/uk/banki-derzhavnogo-sektoru
Існує тільки документ, датований 2022 роком:
Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
https://bit.ly/4gVlBaO