Министерство финансов Украины обновило аналитический дашборд по численности и оплате труда в государственном секторе (без учета сектора безопасности и обороны) за май 2026 года.
Зарплаты до 104 тысяч: в каких госорганах платят больше всего
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Госорганы центрального уровня с самыми высокими показателями средней зарплаты за май 2026 года:
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 104,4 тыс. грн;
- Счетная палата — 97,6 тыс. грн;
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — 93,6 тыс. грн;
- Аппарат Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 83,5 тыс. гривен.
В Минфине уточняют, что месячные показатели средней зарплаты могут колебаться, поскольку в них, кроме окладов, включаются единовременные выплаты: материальная помощь, компенсации за неиспользованные отпуска или выходное пособие при увольнении.
Зарплаты выросли во всех категориях
Аналитики ведомства зафиксировали тенденцию роста заработных плат в госсекторе. Если сравнивать май 2026 с маем прошлого года, средняя зарплата увеличилась во всех без исключения категориях государственных органов.
Наибольший скачок доходов продемонстрировали местные чиновники:
- Областные государственные (военные) администрации: прирост составил сразу +31,3%;
- Органы судебной власти: рост на 9,6%;
- Территориальные органы ЦОИВ областного уровня: +6,3%;
- Аппараты госорганов центрального уровня: +4,1%.
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Параллельно с этим фиксируется сокращение штатов. Общая фактическая численность работников органов власти в мае составила 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас в госорганах центрального уровня работает 108,7 тыс. человек, в судебных властях — 34,1 тыс., а в местных ОГА (ВГА) — 23,2 тыс. сотрудников.
Комментарии - 1
от взяти наприклад нацагенство з питань запобігання корупції, а що, корупція в україні закінчилася?)) що не декларація тцкуна чи депутата — то мультимільйонери, а чому це нацагенство в сраці ковиряється тоді сидить?)
Далі, нацслужба посередництва і примирення, це типу мінпук? Які існують конкретні кейси їх «діяльності»?
Наше улюблене, нацкомісія з цінних паперів і фондових ринків, питання, яких фондових ринків, якщо в україні де факто фондового ринку не існує?) Що ця структура «регулює» взагалі? укрбіржа мертва, там ніхто не торгує, то в неї забирали ліцензію, то повертали, за що ця структура реально отримує гроші, якщо те, що вони мають регулювати, фактично в україні не існує, а все закордонне пан заборонив використовувати?
Далі, представництво презика в Криму, а це для чого? Крим окупований, які функції ця структура виконує і за що отримує гроші, кого і де вони представляють?
Оце ще, центральна виборча комісія, за що гроші отримують, якщо вибори в україні не проводяться, не дивлячись на вимоги Конституції?)