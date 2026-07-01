Зарплаты до 104 тысяч: в каких госорганах платят больше всего

Министерство финансов Украины обновило аналитический дашборд по численности и оплате труда в государственном секторе (без учета сектора безопасности и обороны) за май 2026 года.

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Госорганы центрального уровня с самыми высокими показателями средней зарплаты за май 2026 года:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 104,4 тыс. грн;

Счетная палата — 97,6 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — 93,6 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 83,5 тыс. гривен.

В Минфине уточняют, что месячные показатели средней зарплаты могут колебаться, поскольку в них, кроме окладов, включаются единовременные выплаты: материальная помощь, компенсации за неиспользованные отпуска или выходное пособие при увольнении.

Зарплаты выросли во всех категориях

Аналитики ведомства зафиксировали тенденцию роста заработных плат в госсекторе. Если сравнивать май 2026 с маем прошлого года, средняя зарплата увеличилась во всех без исключения категориях государственных органов.

Наибольший скачок доходов продемонстрировали местные чиновники:

Областные государственные (военные) администрации: прирост составил сразу +31,3%;

Органы судебной власти: рост на 9,6%;

Территориальные органы ЦОИВ областного уровня: +6,3%;

Аппараты госорганов центрального уровня: +4,1%.

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Параллельно с этим фиксируется сокращение штатов. Общая фактическая численность работников органов власти в мае составила 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас в госорганах центрального уровня работает 108,7 тыс. человек, в судебных властях — 34,1 тыс., а в местных ОГА (ВГА) — 23,2 тыс. сотрудников.