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1 июля 2026, 14:34 Читати українською

Зарплаты до 104 тысяч: в каких госорганах платят больше всего

Министерство финансов Украины обновило аналитический дашборд по численности и оплате труда в государственном секторе (без учета сектора безопасности и обороны) за май 2026 года.

Зарплаты до 104 тысяч: в каких госорганах платят больше всего
Фото: НБУ

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Госорганы центрального уровня с самыми высокими показателями средней зарплаты за май 2026 года:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 104,4 тыс. грн;
  • Счетная палата — 97,6 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — 93,6 тыс. грн;
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 83,5 тыс. гривен.

В Минфине уточняют, что месячные показатели средней зарплаты могут колебаться, поскольку в них, кроме окладов, включаются единовременные выплаты: материальная помощь, компенсации за неиспользованные отпуска или выходное пособие при увольнении.

Зарплаты выросли во всех категориях

Аналитики ведомства зафиксировали тенденцию роста заработных плат в госсекторе. Если сравнивать май 2026 с маем прошлого года, средняя зарплата увеличилась во всех без исключения категориях государственных органов.

Наибольший скачок доходов продемонстрировали местные чиновники:

  • Областные государственные (военные) администрации: прирост составил сразу +31,3%;
  • Органы судебной власти: рост на 9,6%;
  • Территориальные органы ЦОИВ областного уровня: +6,3%;
  • Аппараты госорганов центрального уровня: +4,1%.

Читайте также: В Службе занятости назвали самые востребованные профессии с зарплатой выше средней

Параллельно с этим фиксируется сокращение штатов. Общая фактическая численность работников органов власти в мае составила 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас в госорганах центрального уровня работает 108,7 тыс. человек, в судебных властях — 34,1 тыс., а в местных ОГА (ВГА) — 23,2 тыс. сотрудников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 июля 2026, 14:47
#
За що взагалі ці корумповані чорти отримують стільки грошей?) Айтішніку треба як мінімум знати мову програмування і кілька фреймворків, та вміти все це використовувати, а що роблять в цих структурах за такі гроші?))

от взяти наприклад нацагенство з питань запобігання корупції, а що, корупція в україні закінчилася?)) що не декларація тцкуна чи депутата — то мультимільйонери, а чому це нацагенство в сраці ковиряється тоді сидить?)

Далі, нацслужба посередництва і примирення, це типу мінпук? Які існують конкретні кейси їх «діяльності»?

Наше улюблене, нацкомісія з цінних паперів і фондових ринків, питання, яких фондових ринків, якщо в україні де факто фондового ринку не існує?) Що ця структура «регулює» взагалі? укрбіржа мертва, там ніхто не торгує, то в неї забирали ліцензію, то повертали, за що ця структура реально отримує гроші, якщо те, що вони мають регулювати, фактично в україні не існує, а все закордонне пан заборонив використовувати?

Далі, представництво презика в Криму, а це для чого? Крим окупований, які функції ця структура виконує і за що отримує гроші, кого і де вони представляють?

Оце ще, центральна виборча комісія, за що гроші отримують, якщо вибори в україні не проводяться, не дивлячись на вимоги Конституції?)

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