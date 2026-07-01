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1 июля 2026, 16:00 Читати українською

ПУМБ расширяет возможности SWIFT-переводов в мобильном приложении

Вступительная кампания, оплата обучения за границей, медицинское лечение или помощь родным — все можно сделать дистанционно через мобильное приложение ПУМБ. Без посещения отделения, бумажных заявлений и излишних затрат времени.

Применение от ПУМБ – это удобство.

ПУМБ продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы международные переводы были максимально просты и доступны. Клиенты могут осуществлять SWIFT-переводы за границу прямо со смартфона, используя валютный или гривневый счет. Банк автоматически конвертирует денежные средства в валюту перевода и отправит их с валютного счета.

Для каких целей можно осуществить SWIFT-перевод

Через приложение ПУМБ доступны международные переводы для:

— оплаты обучения за границей;
— медицинского лечения;
— уплаты алиментов;
— закупки товаров для нужд обороны Украины.

Также сервис позволяет осуществлять валютные переводы по Украине:

— на собственный валютный счет в другом банке;
— родственникам на валютный счет в украинском банке.

Как осуществить перевод

Оформление занимает всего несколько минут:

— войдите в приложение ПУМБ;
— выберите «Платежи» → «Международные переводы» → «SWIFT» → «Отправить перевод»;
— выберите гривневый и/или валютный счета;
— укажите сумму перевода и ознакомьтесь с курсом обмена (при необходимости покупки валюты);
— добавьте необходимые документы из галереи или файлов;
— подтвердите перевод.

Все происходит дистанционно — без очередей и посещения отделения.

Почему это выгодно

ПУМБ предлагает простые и прозрачные условия международных переводов:

— комиссия всего 10 USD, независимо от суммы перевода;
— без дополнительной платы за срочность;
— доступные валюты: USD, EUR, PLN и GBP;
— валютный счет можно открыть мгновенно прямо в приложении;
— автоматическая конвертация гривны в валюту перевода.

Комиссия банка-корреспондента оплачивается отдельно.

Все необходимое — прямо в смартфоне

Нужно ли оплатить семестр в зарубежном университете, медицинское лечение или поддержать близких — это можно сделать быстро, безопасно и полностью дистанционно.

SWIFT-переводы от ПУМБ — это современный способ оставаться рядом, даже когда вас разделяют тысячи километров.

Загружайте приложение ПУМБ и воспользуйтесь всеми возможностями международных переводов.

Источник: ПУМБ
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