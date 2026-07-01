ПУМБ расширяет возможности SWIFT-переводов в мобильном приложении

Вступительная кампания, оплата обучения за границей, медицинское лечение или помощь родным — все можно сделать дистанционно через мобильное приложение ПУМБ . Без посещения отделения, бумажных заявлений и излишних затрат времени.

ПУМБ продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы международные переводы были максимально просты и доступны. Клиенты могут осуществлять SWIFT-переводы за границу прямо со смартфона, используя валютный или гривневый счет. Банк автоматически конвертирует денежные средства в валюту перевода и отправит их с валютного счета.

Для каких целей можно осуществить SWIFT-перевод

Через приложение ПУМБ доступны международные переводы для:

— оплаты обучения за границей;

— медицинского лечения;

— уплаты алиментов;

— закупки товаров для нужд обороны Украины.

Также сервис позволяет осуществлять валютные переводы по Украине:

— на собственный валютный счет в другом банке;

— родственникам на валютный счет в украинском банке.

Как осуществить перевод

Оформление занимает всего несколько минут:

— войдите в приложение ПУМБ;

— выберите «Платежи» → «Международные переводы» → «SWIFT» → «Отправить перевод»;

— выберите гривневый и/или валютный счета;

— укажите сумму перевода и ознакомьтесь с курсом обмена (при необходимости покупки валюты);

— добавьте необходимые документы из галереи или файлов;

— подтвердите перевод.

Все происходит дистанционно — без очередей и посещения отделения.

Почему это выгодно

ПУМБ предлагает простые и прозрачные условия международных переводов:

— комиссия всего 10 USD, независимо от суммы перевода;

— без дополнительной платы за срочность;

— доступные валюты: USD, EUR, PLN и GBP;

— валютный счет можно открыть мгновенно прямо в приложении;

— автоматическая конвертация гривны в валюту перевода.

Комиссия банка-корреспондента оплачивается отдельно.

Все необходимое — прямо в смартфоне

Нужно ли оплатить семестр в зарубежном университете, медицинское лечение или поддержать близких — это можно сделать быстро, безопасно и полностью дистанционно.

SWIFT-переводы от ПУМБ — это современный способ оставаться рядом, даже когда вас разделяют тысячи километров.

Загружайте приложение ПУМБ и воспользуйтесь всеми возможностями международных переводов.