Вступительная кампания, оплата обучения за границей, медицинское лечение или помощь родным — все можно сделать дистанционно через мобильное приложение ПУМБ. Без посещения отделения, бумажных заявлений и излишних затрат времени.
ПУМБ расширяет возможности SWIFT-переводов в мобильном приложении
ПУМБ продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы международные переводы были максимально просты и доступны. Клиенты могут осуществлять SWIFT-переводы за границу прямо со смартфона, используя валютный или гривневый счет. Банк автоматически конвертирует денежные средства в валюту перевода и отправит их с валютного счета.
Для каких целей можно осуществить SWIFT-перевод
Через приложение ПУМБ доступны международные переводы для:
— оплаты обучения за границей;
— медицинского лечения;
— уплаты алиментов;
— закупки товаров для нужд обороны Украины.
Также сервис позволяет осуществлять валютные переводы по Украине:
— на собственный валютный счет в другом банке;
— родственникам на валютный счет в украинском банке.
Как осуществить перевод
Оформление занимает всего несколько минут:
— войдите в приложение ПУМБ;
— выберите «Платежи» → «Международные переводы» → «SWIFT» → «Отправить перевод»;
— выберите гривневый и/или валютный счета;
— укажите сумму перевода и ознакомьтесь с курсом обмена (при необходимости покупки валюты);
— добавьте необходимые документы из галереи или файлов;
— подтвердите перевод.
Все происходит дистанционно — без очередей и посещения отделения.
Почему это выгодно
ПУМБ предлагает простые и прозрачные условия международных переводов:
— комиссия всего 10 USD, независимо от суммы перевода;
— без дополнительной платы за срочность;
— доступные валюты: USD, EUR, PLN и GBP;
— валютный счет можно открыть мгновенно прямо в приложении;
— автоматическая конвертация гривны в валюту перевода.
Комиссия банка-корреспондента оплачивается отдельно.
Все необходимое — прямо в смартфоне
Нужно ли оплатить семестр в зарубежном университете, медицинское лечение или поддержать близких — это можно сделать быстро, безопасно и полностью дистанционно.
SWIFT-переводы от ПУМБ — это современный способ оставаться рядом, даже когда вас разделяют тысячи километров.
Загружайте приложение ПУМБ и воспользуйтесь всеми возможностями международных переводов.
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