Валютный рынок развернулся: доллар и евро пошли вниз

В среду, 1 июля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 21 копейку в покупке и 13 копеек в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,44−44,99 грн. Евро покупают за 50,73 грн, а продают за 51,38 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,60−44,73, евро — 51,15−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,56−44,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,82−50,84 грн/евро.

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