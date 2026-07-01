Европейцы изменили автомобильные предпочтения: какие модели покупают чаще всего

По итогам первых пяти месяцев года Renault Clio стал самым популярным новым легковым автомобилем в Европе. Речь идет о рынке стран ЕС, ЕАСТ и Великобритании, пишет «Укравтопром».

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На втором месте оказался Volkswagen T-Roc, третью позицию заняла Dacia Sandero. В первую пятерку также вошли Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan.

Топ-10 моделей

Рейтинг самых популярных новых легковушек в Европе выглядит так:

Renault Clio Volkswagen T-Roc Dacia Sandero Volkswagen Golf Volkswagen Tiguan Tesla Model Y Opel Corsa Citroën C3 Peugeot 2008 Nissan Qashqai

Результаты показывают, что европейский рынок остается смешанным: в топе одновременно есть компактные городские модели, кроссоверы и электромобиль Tesla Model Y.

Кто лидирует среди электромобилей

На рынке полностью электрических авто первое место удерживает Tesla Model Y. Она также вошла в общий топ-10 новых легковых автомобилей в Европе, заняв шестую строчку.

По данным Reuters, в мае европейский авторынок рос именно благодаря спросу на электрифицированные автомобили. Регистрация полностью электрических машин в странах ЕС, Великобритании и ЕАСТ увеличились на 39,1% в годовом измерении, в то время как продажи бензиновых и дизельных авто снижались.

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Спрос на Tesla Model Y также возобновился после более слабых периодов продаж. По данным Focus2Move, по итогам января-мая 2026 Model Y поднялась на 23 позиции в общем рейтинге европейского рынка и заняла шестое место.

Что это показывает

Лидерство Renault Clio свидетельствует о том, что компактные автомобили остаются сильным сегментом в Европе. Для покупателей они часто являются компромиссом между ценой, расходом на горючее, размером и удобством для городского использования.

Присутствие Volkswagen T-Roc, Tiguan, Peugeot 2008 и Nissan Qashqai в первой десятке подтверждает устойчивый спрос на кроссоверы. Европейские покупатели продолжают выбирать SUV даже на фоне более жестких экологических норм и более дорогого содержания.

Как ранее писал Минфин, в первой половине года европейский авторынок также демонстрировал рост роли электрифицированных моделей. Это постепенно сменяет конкуренцию: традиционные бренды удерживают сильные позиции в массовом сегменте, но в электромобилях Tesla и китайские производители усиливают давление на европейских автопроизводителей.