Доллар теряет доверие центральных банков: что происходит с мировыми резервами

Мировые центробанки впервые за три года заявили о планах сократить долю долларовых активов в долгосрочной перспективе. Главная причина — растущие политические риски, связанные с американской валютой. Об этом говорят результаты опроса Global Public Investor 2026 года, проведенного Официальным форумом валютно-финансовых учреждений (OMFIF) среди 90 государственных институтов.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мнение о неизбежности дедолларизации разделяют также государственные пенсионные и суверенные фонды.

Детали

Мировых центробанков, планирующих сократить вложения в доллар, оказалось больше, чем тех, кто хочет их увеличить: такой отход от доллара опрос OMFIF зафиксировал впервые, отмечает Reuters.

Центробанки ожидают, что через 10 лет усредненный резервный портфель будет состоять только на 52% из долларовых активов, согласно отчету OMFIF. Основными бенефициарами этого сдвига инвесторы видят евро и юань — через десятилетие их доли в резервах должны составить 23% и 5% соответственно. Для сравнения: в четвертом квартале 2025 года доля доллара составляла около 57%, привел Bloomberg данные МВФ.

«Стремление к диверсификации теперь стало ключевой особенностью управления резервами», — указали аналитики OMFIF.

Тем не менее респонденты признают, что у обеих альтернативных валют есть фундаментальные проблемы, не позволяющие им полноценно догнать доллар. Именно поэтому 79% управляющих резервами уверены: мировая валютная система движется к многополярной структуре, ведущей к еще большей фрагментации и неопределенности. Ведущим бенефициаром этого OMFIF называет золото.

В случае с евро 55% опрошенных указали, что только постоянный и крупномасштабный выпуск облигаций в Евросоюзе повысил бы их готовность наращивать активы. В отношении же юаня инвесторам приходится балансировать между незрелостью рыночной структуры Китая и очевидной выгодой от диверсификации, передает Bloomberg.

«Доллар продолжает доминировать в портфелях и по-прежнему считается непревзойденным с точки зрения безопасности и ликвидности. Однако центробанки все чаще рассчитывают сократить вложения в него как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно на развивающихся рынках», — заключила команда OMFIF.

Почему центробанки охладели к доллару

Хотя ключевые ставки мировых центробанков остаются главным краткосрочным фактором при принятии инвестиционных решений, геополитические риски все сильнее определяют долгосрочные стратегии управления резервами, отмечают исследователи OMFIF. За последний год эти риски вышли за рамки торговых войн и теперь включают в себя конфликт на Ближнем Востоке, что заставляет управляющих фондами активнее пересматривать структуру своих активов.

В последние годы доля доллара США удерживалась на относительно стабильном уровне — около 57% по состоянию на конец 2025 года, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ). Однако, как показывает статистика, этот показатель находится значительно ниже исторических пиков 1970-х годов, когда доля доллара в мировых валютных резервах превышала 85%, резюмирует Bloomberg.