Мемкоины и токены принесли Трампу более $1,4 млрд

Президент США Дональд Трамп сообщил о доходе в размере более 1,4 миллиарда долларов , полученном криптовалютными предприятиями его семьи в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

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Что отражено в отчете Трампа

В его ежегодных отчетах за 2025 год, поданных в Управление правительственной этики США, указано, что его компании получили почти 800 миллионов долларов от World Liberty Financial, криптовалютного предприятия, соучредителями которого являются он и его сыновья. Этот доход, который президент делит с членами семьи, включал более 520 миллионов долларов от продажи криптотокенов и более 250 миллионов долларов от продажи долей в бизнесе World Liberty.

Трамп сообщил о ещё 635 миллионах долларов от продажи своих мем-монет с изображением Трампа.

Агентство Reuters недавно подсчитало, что семья Трампов заработала не менее 2,3 миллиарда долларов на криптовалютных проектах с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

После вступления в должность Трамп начал внедрять политику и инициативы, которые отрасль считала полезными, от введения федеральных правил для стейблкоинов до ослабления контроля над отраслью со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

За 2025 год президент также сообщил о более чем 80 миллионах долларов дохода от расчетов с различными медиакомпаниями и 52 миллионах долларов дохода от того, что его компания лицензировала его имя зарубежным застройщикам, главным образом благодаря соглашениям с партнерами из Ближнего Востока.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: «Ни президент, ни его семья никогда не участвовали — и никогда не будут участвовать — в конфликте интересов. Президент Трамп с гордостью сделал Соединенные Штаты крипто-столицей мира благодаря своим исполнительным действиям».

Келли добавила: «Все действия президента Трампа и его администрации осуществляются в лучших интересах американского народа, и любые так называемые „репортеры“, утверждающие обратное, повторяют тот же самый, устаревший, ложный нарратив, который демократы и традиционные СМИ продвигают на протяжении десятилетия».

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Хотя Белый дом ранее заявлял, что бизнес-интересы президента в настоящее время контролируются его детьми, президент остается бенефициаром активов в трасте, который в конечном итоге получает доход.

Другие доходы

Хотя криптовалюта является крупнейшим источником дохода для Трампа, его традиционный бизнес, в частности поля для гольфа и курорты, продолжал приносить миллионы.

Трамп сообщил о 15-процентном росте доходов от своих гольф-клубов и курортов до чуть более 500 миллионов долларов в 2025 году. Наибольший рост наблюдался в клубах, где президент провел значительное время с момента своей инаугурации в 2025 году.

Доход его клуба Mar-a-Lago во Флориде, который Трамп назвал «Зимним Белым домом», вырос до 77 миллионов долларов с 50 миллионов долларов в 2024 году, тогда как доход его гольф-клуба в соседнем Вест-Палм-Бич вырос на 27%. Доход гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе в прошлом году снизился.