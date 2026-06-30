Аргентинская бензопила сломалась об элитную недвижимость

Реформы в Аргентине идут полным ходом, но рейтинг Хавьера Милея рухнул. Чем недовольны жители страны и при чем здесь инвестиции в биткоин, рассказал бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Как меняется Аргентина

Многие говорят, что Хавьер Милей — это своего рода аргентинский Трамп (и я сейчас не о прическе). Это совсем не так! На самом деле эти двое движутся в совершенно противоположных направлениях. Трамп с первого дня начал вводить пошлины, заниматься протекционизмом (это не движение к свободному рынку) и закрывать экономику. Государственный бюджет он не сокращал, а наоборот — раздувал.

Милей же поступает с точностью до наоборот: уничтожает протекционизм, отменил кучу идиотских валютных ограничений и уже в первый же месяц вывел бюджет в профицит! Инфляция быстро упала — была 300% в год, а стала 30%.

И тут вы со своих диванов спросите: если всё так круто, почему тогда аргентинцы страдают?

А потому что макроэкономика и микроэкономика — это очень разные понятия. Раньше Аргентина из-за закрытых границ сама собирала телефоны и шила одежду. Это было ужасно неэффективно, но схема прекрасно кормила коррумпированных чиновников. Был такой Серхио Масса (кандидат от киршнеристов, так там называют социалистов, который с треском проиграл Миле). Его команда брала взятки за то, что позволяла «своим» предпринимателям покупать доллары по дешевому официальному курсу.

Сейчас лавочку закрыли. Производить телефоны стало невыгодно — проще импортировать. Уволено 60 тысяч госслужащих. Для этих людей это, конечно, трагедия. Зато сельское хозяйство и нефтедобыча просто рвут и летят. В нефтяной отрасли зарплата в 8−10 тысяч долларов в месяц стала стандартом!

Криптовалютный гений

И вот на этом красивом фоне происходит эпический провал.

Помните Милея с бензопилой во время выборов? Так вот, эта бензопила только что эффектно разбилась об элитную недвижимость.

У Милея был некий Мануэль Адорни — глава кабинета министров и главная фигура кампании против коррупции. И вот он с грохотом ушел в отставку.

Проблема в том, что официальная зарплата Адорни — скромные 2600 долларов в месяц. Но вдруг этот «борец с коррупцией» покупает квартиру в Буэнос-Айресе за 230 тысяч баксов и ещё домик в закрытом комплексе. Затем всплывает видео, где он на частном джете летит с семьёй на элитный курорт в Уругвае. А на Рождество вообще устраивает себе роскошный отпуск на Арубе (это такой остров — типа Бали, только для того континента).

Когда прокуроры спросили: «А откуда ты взял деньги?», он признался, что скрывал от налоговой $500 тыс. И объяснил, что заработал их… внимание… на инвестициях в биткоин ещё в 2014 году! Мой диван чуть не провалился от такого наглости!

Ну и вишенка на торте: «Я совершил ошибку, но я не вор».

Милей пытался его отмазать, но аргентинцы над этими сказками о крипте просто хохочут. В итоге рейтинг Милея упал с 53% до 39%.

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Короче говоря, реформы — это прекрасно. Но как только твои друзья начинают покупать квартиры за «старые биткоины», пока вся страна затягивает пояса — народ начинает задавать очень неудобные вопросы.