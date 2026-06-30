Аргентинская бензопила сломалась об элитную недвижимость

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июня 2026, 19:28 Читати українською

Аргентинская бензопила сломалась об элитную недвижимость

Реформы в Аргентине идут полным ходом, но рейтинг Хавьера Милея рухнул. Чем недовольны жители страны и при чем здесь инвестиции в биткоин, рассказал бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Реформы в Аргентине идут полным ходом, но рейтинг Хавьера Милея рухнул.

Как меняется Аргентина

Многие говорят, что Хавьер Милей — это своего рода аргентинский Трамп (и я сейчас не о прическе). Это совсем не так! На самом деле эти двое движутся в совершенно противоположных направлениях. Трамп с первого дня начал вводить пошлины, заниматься протекционизмом (это не движение к свободному рынку) и закрывать экономику. Государственный бюджет он не сокращал, а наоборот — раздувал.

Милей же поступает с точностью до наоборот: уничтожает протекционизм, отменил кучу идиотских валютных ограничений и уже в первый же месяц вывел бюджет в профицит! Инфляция быстро упала — была 300% в год, а стала 30%.

И тут вы со своих диванов спросите: если всё так круто, почему тогда аргентинцы страдают?

А потому что макроэкономика и микроэкономика — это очень разные понятия. Раньше Аргентина из-за закрытых границ сама собирала телефоны и шила одежду. Это было ужасно неэффективно, но схема прекрасно кормила коррумпированных чиновников. Был такой Серхио Масса (кандидат от киршнеристов, так там называют социалистов, который с треском проиграл Миле). Его команда брала взятки за то, что позволяла «своим» предпринимателям покупать доллары по дешевому официальному курсу.

Сейчас лавочку закрыли. Производить телефоны стало невыгодно — проще импортировать. Уволено 60 тысяч госслужащих. Для этих людей это, конечно, трагедия. Зато сельское хозяйство и нефтедобыча просто рвут и летят. В нефтяной отрасли зарплата в 8−10 тысяч долларов в месяц стала стандартом!

Криптовалютный гений

И вот на этом красивом фоне происходит эпический провал.

Помните Милея с бензопилой во время выборов? Так вот, эта бензопила только что эффектно разбилась об элитную недвижимость.

У Милея был некий Мануэль Адорни — глава кабинета министров и главная фигура кампании против коррупции. И вот он с грохотом ушел в отставку.

Проблема в том, что официальная зарплата Адорни — скромные 2600 долларов в месяц. Но вдруг этот «борец с коррупцией» покупает квартиру в Буэнос-Айресе за 230 тысяч баксов и ещё домик в закрытом комплексе. Затем всплывает видео, где он на частном джете летит с семьёй на элитный курорт в Уругвае. А на Рождество вообще устраивает себе роскошный отпуск на Арубе (это такой остров — типа Бали, только для того континента).

Когда прокуроры спросили: «А откуда ты взял деньги?», он признался, что скрывал от налоговой $500 тыс. И объяснил, что заработал их… внимание… на инвестициях в биткоин ещё в 2014 году! Мой диван чуть не провалился от такого наглости!

Ну и вишенка на торте: «Я совершил ошибку, но я не вор».

Милей пытался его отмазать, но аргентинцы над этими сказками о крипте просто хохочут. В итоге рейтинг Милея упал с 53% до 39%.

Читайте также: Аргентина предложит «золотые паспорта» в обмен на гособлигации на $1 млн

Короче говоря, реформы — это прекрасно. Но как только твои друзья начинают покупать квартиры за «старые биткоины», пока вся страна затягивает пояса — народ начинает задавать очень неудобные вопросы.

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами