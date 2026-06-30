Налоги и международная помощь: в июне в госбюджет поступило более 560 миллиардов гривен

В июне 2026 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 564,2 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 16:00 30 июня.

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По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 130,6 млрд грн, в том числе:

36,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

36,4 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций;

26 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 47,2 млрд, возмещено — 21,2 млрд грн);

17,1 млрд грн — акцизный налог;

6,7 млрд грн — рентная плата;

5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 78 млрд гривен.

Международная помощь

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 214,2 млрд. гривен.

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Кроме того, 65,3 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.