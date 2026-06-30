В июне 2026 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 564,2 млрд грн в виде налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 16:00 30 июня.
Налоги и международная помощь: в июне в госбюджет поступило более 560 миллиардов гривен
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 130,6 млрд грн, в том числе:
- 36,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 36,4 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций;
- 26 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 47,2 млрд, возмещено — 21,2 млрд грн);
- 17,1 млрд грн — акцизный налог;
- 6,7 млрд грн — рентная плата;
- 5,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 78 млрд гривен.
Международная помощь
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 214,2 млрд. гривен.
Читайте также: ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги
Кроме того, 65,3 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии