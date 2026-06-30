К закрытию межбанка во вторник, 30 июня, курс доллара снизился на 27 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 33 копейки в покупке и на 34 копейки в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
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Открытие 30 июня
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Закрытие 30 июня
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Изменения
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44,83/44,86
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44,56/44,59
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27/27
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51,13/51,15
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50,80/50,81
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33/34
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,54−45,04 грн. Евро покупают за 50,81 грн, а продают за 51,44 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,81−44,86, евро — 51,25−51,37 грн.
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Источник: Минфин
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