Дедлайн для использования средств программы «Национальный Кэшбэк» наступает 31 июля (обновлено)

Граждане должны до 31 июля 2026 использовать накопленные средства в рамках государственной программы «Национальный кэшбек». Если указанные суммы останутся на карточках по истечении этой даты, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

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Правила использования остатков кэшбека

Правительственная инициатива предусматривает четко определенный перечень направлений, на которые можно направлять накопленные бонусы. Эти средства можно потратить на следующие нужды:

оплата услуг почтовых операторов;

приобретение продуктов питания;

покупка товаров в сетевых аптеках;

расчеты за жилищно-коммунальные услуги;

приобретение печатной продукции и книг;

перечисление донатов в поддержку проектов.

В частности, граждане могут перевести собственные накопления на проект Укрзализныци «Железная семья». Эти деньги направляют на помощь семьям работников отрасли, пострадавших от российской агрессии. Транзакции производятся на официальном ресурсе инициативы через сервисы Apple Pay или Google Pay.

Особенности начисления компенсаций

Система возврата средств в рамках проекта «Национальный Кэшбэк» базируется на дифференцированном подходе к категориям товаров. Правительство ввело следующие ставки выплат:

15% возврата стоимости товаров в категориях с высокой долей импорта, в частности, на бытовую химию, одежду, косметику, канцелярию и определенные пищевые продукты;

5% компенсации за товары, которые имеют сильные рыночные позиции, например аптечные препараты, продукты питания, товары для сада и огорода.

Дополнительно действовала программа кэшбека на горючее, которая обеспечивала экономию от 2 до 11 гривен на литре в зависимости от типа энергоносителя. Она продлилась с 20 марта по 31 мая текущего года и охватила более 220 сетей автозаправочных станций. Финансирование было обеспечено путем перераспределения существующих бюджетных программ, без привлечения дополнительных средств.

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение о продлении экспериментального проекта до завершения военного положения, однако крайним сроком установлено 30 апреля 2028 года.

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