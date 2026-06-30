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30 июня 2026, 17:20 Читати українською

Дедлайн для использования средств программы «Национальный Кэшбэк» наступает 31 июля (обновлено)

Граждане должны до 31 июля 2026 использовать накопленные средства в рамках государственной программы «Национальный кэшбек». Если указанные суммы останутся на карточках по истечении этой даты, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Граждане должны до конца сегодняшнего дня, 30 июня 2026, использовать накопленные средства в рамках государственной программы «Национальный кэшбек».

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Правила использования остатков кэшбека

Правительственная инициатива предусматривает четко определенный перечень направлений, на которые можно направлять накопленные бонусы. Эти средства можно потратить на следующие нужды:

  • оплата услуг почтовых операторов;

  • приобретение продуктов питания;

  • покупка товаров в сетевых аптеках;

  • расчеты за жилищно-коммунальные услуги;

  • приобретение печатной продукции и книг;

  • перечисление донатов в поддержку проектов.

В частности, граждане могут перевести собственные накопления на проект Укрзализныци «Железная семья». Эти деньги направляют на помощь семьям работников отрасли, пострадавших от российской агрессии. Транзакции производятся на официальном ресурсе инициативы через сервисы Apple Pay или Google Pay.

Особенности начисления компенсаций

Система возврата средств в рамках проекта «Национальный Кэшбэк» базируется на дифференцированном подходе к категориям товаров. Правительство ввело следующие ставки выплат:

  • 15% возврата стоимости товаров в категориях с высокой долей импорта, в частности, на бытовую химию, одежду, косметику, канцелярию и определенные пищевые продукты;

  • 5% компенсации за товары, которые имеют сильные рыночные позиции, например аптечные препараты, продукты питания, товары для сада и огорода.

Дополнительно действовала программа кэшбека на горючее, которая обеспечивала экономию от 2 до 11 гривен на литре в зависимости от типа энергоносителя. Она продлилась с 20 марта по 31 мая текущего года и охватила более 220 сетей автозаправочных станций. Финансирование было обеспечено путем перераспределения существующих бюджетных программ, без привлечения дополнительных средств.

Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение о продлении экспериментального проекта до завершения военного положения, однако крайним сроком установлено 30 апреля 2028 года.

Читайте также: На выплаты по «Национальному кэшбеку» добавили более 799 млн грн

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июня 2026, 17:36
#
За травень ще не всім той кешбек зарахували на картки, тому невикористані,
але накопичені кошти можуть навіть не зараховувати на картки, а просто анулювати.
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0
Igorenya
Igorenya
30 июня 2026, 17:44
#
Нарахують у 23.59 за квітень та травень и спишуть!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июня 2026, 17:52
#
В Дії вони вже нараховані до 20.06 за травень — але
ще не переказані на банківські рахунки кліентів.
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