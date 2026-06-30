Нафтогаз просит согласовать реструктуризацию евробондов на 1,1 млрд евро

НАК «Нафтогаз Украины» предложила владельцам еврооблигаций реструктуризировать два выпуска долговых бумаг на общую сумму 1,1 млрд евро . Компания хочет продлить сроки их погашения до 2032 и 2033 годов. Речь идет о евробондах на 600 млн евро с погашением 19 июля 2026 года и на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое объявление компании.

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НАК стремится получить согласие на амортизацию (постепенное выплачивание) основной суммы долга равными частями каждые полгода. Для евробондов-2026 этот процесс должен стартовать 15 июля 2029, а для евробондов-2028 — с 15 июля 2030 года.

Ранее глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий отмечал, что 9 июня Группа достигла принципиального компромисса с ad hoc комитетом собственников, контролирующих около 40% этих бумаг.

Новые условия для владельцев облигаций: купоны, премии и выплаты

За согласие на реструктуризацию инвесторы получат единовременную выплату:

Владельцы евробондов-2026 — 1% от номинала;

Владельцы евробондов-2028 — 0,5% от номинала;

Члены ad hoc комитета — дополнительно 0,25%.

Повышение процентной ставки: Купонная ставка по обоим выпускам (ранее составлявшая 7,125% для евробондов-2026 и 7,625% для евробондов-2028) будет унифицирована и поднята до 8,95% годовых.

Схема выплаты купонов:

В первые три купонных выплат Нафтогаз будет платить деньгами лишь 6%, а на остальные 2,95% осуществит дополнительный выпуск облигаций.

Во время четвертой выплаты (15 июля 2028) пропорция изменится: 6,5% выплатят наличными, а 2,45% — облигациями.

В дальнейшем все купоны компания обязана платить исключительно деньгами.

Погашение накопленных процентов: 80% начисленного, но еще не выплаченного до даты реструктуризации дохода по евробондам-2026, инвесторы получат наличными (остальные 20% капитализируют). В то же время, 100% начисленных процентов по выпуску 2028 года будут полностью капитализированы.

Графики амортизации новых выпусков

Для евробондов-2032 (600 млн евро): 6% (41,678 млн евро) выплатят 15 января 2027 года, 7,5% (52,098 млн евро) — 15 июля 2027 года. После паузы выплаты возобновятся равными полугодовыми частями с 15 июля 2029 года.

Для евробондов-2033 (бывшие $500 млн): выплаты будут производиться по 17,5% каждые полгода с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года, и еще по 15% — 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.

Ограничения и финансовые уступки

Несмотря на сохранение ключевых ковенантов, инвесторы пошли на уступки, позволив «Нафтогазу» привлекать новые ссуды от государственных банков и международных финансовых институтов (МФО).

На компанию наложены новые обязательства:

Запрет на дивиденды: НАК не имеет права выплачивать дивиденды до момента полного расчета по евробондам (исключение — если это будет прямо требовать действующее законодательство Украины).

Кредитный рейтинг: Нафтогаз обязан постоянно поддерживать действующий суверенный или корпоративный рейтинг, по меньшей мере, от одного международного рейтингового агентства.

Контекст: почему это важно во время войны

Корецкий подчеркнул, что это соглашение является жизненно необходимым для сохранения ликвидности Группы в условиях непрерывного террора со стороны России против украинской энергетической инфраструктуры.

По его словам, только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам Нефтегаза — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе. С начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал наши объекты.

Из-за повреждения инфраструктуры и потери части собственной добычи газа госкомпания вынуждена оперативно компенсировать дефицит за счет дорогостоящего импорта, что оказывает колоссальное давление на ее финансовые показатели и делает реструктуризацию долгов безальтернативным шагом.