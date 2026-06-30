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30 июня 2026, 18:22 Читати українською

Нафтогаз просит согласовать реструктуризацию евробондов на 1,1 млрд евро

НАК «Нафтогаз Украины» предложила владельцам еврооблигаций реструктуризировать два выпуска долговых бумаг на общую сумму 1,1 млрд евро. Компания хочет продлить сроки их погашения до 2032 и 2033 годов. Речь идет о евробондах на 600 млн евро с погашением 19 июля 2026 года и на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое объявление компании.

Нафтогаз просит согласовать реструктуризацию евробондов на 1,1 млрд евро

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НАК стремится получить согласие на амортизацию (постепенное выплачивание) основной суммы долга равными частями каждые полгода. Для евробондов-2026 этот процесс должен стартовать 15 июля 2029, а для евробондов-2028 — с 15 июля 2030 года.

Ранее глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий отмечал, что 9 июня Группа достигла принципиального компромисса с ad hoc комитетом собственников, контролирующих около 40% этих бумаг.

Новые условия для владельцев облигаций: купоны, премии и выплаты

  • За согласие на реструктуризацию инвесторы получат единовременную выплату:
  • Владельцы евробондов-2026 — 1% от номинала;
  • Владельцы евробондов-2028 — 0,5% от номинала;
  • Члены ad hoc комитета — дополнительно 0,25%.

Повышение процентной ставки: Купонная ставка по обоим выпускам (ранее составлявшая 7,125% для евробондов-2026 и 7,625% для евробондов-2028) будет унифицирована и поднята до 8,95% годовых.

Схема выплаты купонов:

  • В первые три купонных выплат Нафтогаз будет платить деньгами лишь 6%, а на остальные 2,95% осуществит дополнительный выпуск облигаций.
  • Во время четвертой выплаты (15 июля 2028) пропорция изменится: 6,5% выплатят наличными, а 2,45% — облигациями.
  • В дальнейшем все купоны компания обязана платить исключительно деньгами.

Погашение накопленных процентов: 80% начисленного, но еще не выплаченного до даты реструктуризации дохода по евробондам-2026, инвесторы получат наличными (остальные 20% капитализируют). В то же время, 100% начисленных процентов по выпуску 2028 года будут полностью капитализированы.

Графики амортизации новых выпусков

Для евробондов-2032 (600 млн евро): 6% (41,678 млн евро) выплатят 15 января 2027 года, 7,5% (52,098 млн евро) — 15 июля 2027 года. После паузы выплаты возобновятся равными полугодовыми частями с 15 июля 2029 года.

Для евробондов-2033 (бывшие $500 млн): выплаты будут производиться по 17,5% каждые полгода с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года, и еще по 15% — 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.

Ограничения и финансовые уступки

Несмотря на сохранение ключевых ковенантов, инвесторы пошли на уступки, позволив «Нафтогазу» привлекать новые ссуды от государственных банков и международных финансовых институтов (МФО).

На компанию наложены новые обязательства:

  • Запрет на дивиденды: НАК не имеет права выплачивать дивиденды до момента полного расчета по евробондам (исключение — если это будет прямо требовать действующее законодательство Украины).
  • Кредитный рейтинг: Нафтогаз обязан постоянно поддерживать действующий суверенный или корпоративный рейтинг, по меньшей мере, от одного международного рейтингового агентства.

Контекст: почему это важно во время войны

Корецкий подчеркнул, что это соглашение является жизненно необходимым для сохранения ликвидности Группы в условиях непрерывного террора со стороны России против украинской энергетической инфраструктуры.

По его словам, только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам Нефтегаза — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе. С начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал наши объекты.

Из-за повреждения инфраструктуры и потери части собственной добычи газа госкомпания вынуждена оперативно компенсировать дефицит за счет дорогостоящего импорта, что оказывает колоссальное давление на ее финансовые показатели и делает реструктуризацию долгов безальтернативным шагом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
30 июня 2026, 19:12
#
А де ж ваші 90 мільярдів? Мільярд віддайте і все, для чого вішати на себе нове ярмо?
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