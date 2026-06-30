Украинскому вину хотят гарантировать четверть места на полках

Депутаты предлагают обязать магазины и рестораны отводить не менее 25% демонстрационных площадей для украинского вина и ставить его на самых заметных местах. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 15364.

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Что изменится для магазинов и ресторанов

Документ дополняет Закон «О винограде, вине и продуктах виноградарства» новым пунктом. На период действия военного положения и еще год после его завершения продавцы алкогольных напитков обязаны будут:

отводить не менее 25% объема продукции товарной позиции 2204 УКТ ВЭД (вина) под украинского производителя

размещать их в наиболее заметных и доступных для покупателя местах

регулярно пополнять ассортимент на этих полках

Речь идет о винах, имеющих официальный статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Почему возникла такая инициатива

В 2024 году Украина приняла новый закон о виноградарстве и виноделии, гармонизировавший отрасль с правилами ЕС. Но вопрос представленности украинских вин прямо в торговых точках остался неурегулированным.

По словам авторов законопроекта, украинский рынок вина находится под мощным давлением импорта. Иностранные бренды имеют гораздо большие маркетинговые бюджеты и традиционно занимают лучшие позиции на полках, в то время как отечественные производители остаются менее заметными для покупателя.

Что это дает виноделам

Если закон будет принят, украинские винодельческие получат гарантированное место в поле зрения покупателя — независимо от маркетинговых бюджетов конкурентов. Авторы законопроекта рассчитывают, что это упростит покупателям поиск отечественной продукции, усилит узнаваемость украинских брендов и повысит экономическую устойчивость отрасли во время войны.

Важный момент: реализация изменений, по словам авторов пояснительной записки, не требует дополнительных расходов из государственного бюджета — вся нагрузка ложится на торговые сети.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. После этого у Кабмина будет три месяца на принятие необходимых нормативных актов и приведение собственных документов в соответствие с новыми требованиями.

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