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30 июня 2026, 17:10 Читати українською

Вступление Черногории в ЕС обойдется европейским налогоплательщикам дешевле чашки кофе

Вступление Черногории в Евросоюз будет стоить €3 млрд сверх следующего бюджета блока. Европейская комиссия подсчитала: для каждого налогоплательщика ЕС это дополнительные около €1 за весь бюджетный цикл 2028−2034 годов. Об этом сообщает Politiсo

Вступление Черногории в Евросоюз будет стоить €3 млрд сверх следующего бюджета блока.

«Это очень дешевая чашка кофе», — прокомментировал чиновник Еврокомиссии.

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Черногория с населением 600 000 человек стала кандидатом на поступление еще в 2010 году и должна присоединиться к ЕС ориентировочно в 2028 году.

По предварительным оценкам, в течение семи лет страна получит:

  • €277 млн субсидий для фермеров;
  • около €1 млрд на региональные выплаты и поддержку сельских районов;
  • €592 млн на миграционные нужды;
  • €523 млн из Европейского фонда конкурентоспособности для бизнеса.
  • То есть общая сумма поступлений составляет €3,1 млрд. Собственный вклад Черногории в бюджет ЕС оценивают в €500 млн за тот же период.

«Сегодняшний пакет — еще один конкретный шаг к будущему Черногории в нашем Союзе», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Черногория не единственная страна в очереди: Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово также ведут переговоры о вступлении. Общая чистая стоимость расширения ЕС за счет всех балканских кандидатов оценивается примерно в €8 млрд за семь лет.

Читайте также: ЕС начинает дискуссию об «ассоциированном членстве» для Украины: станет ли это компромиссом

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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