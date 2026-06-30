Вступление Черногории в ЕС обойдется европейским налогоплательщикам дешевле чашки кофе

«Это очень дешевая чашка кофе», — прокомментировал чиновник Еврокомиссии.

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Черногория с населением 600 000 человек стала кандидатом на поступление еще в 2010 году и должна присоединиться к ЕС ориентировочно в 2028 году.

По предварительным оценкам, в течение семи лет страна получит:

€277 млн субсидий для фермеров;

около €1 млрд на региональные выплаты и поддержку сельских районов;

€592 млн на миграционные нужды;

€523 млн из Европейского фонда конкурентоспособности для бизнеса.

То есть общая сумма поступлений составляет €3,1 млрд. Собственный вклад Черногории в бюджет ЕС оценивают в €500 млн за тот же период.

«Сегодняшний пакет — еще один конкретный шаг к будущему Черногории в нашем Союзе», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Черногория не единственная страна в очереди: Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово также ведут переговоры о вступлении. Общая чистая стоимость расширения ЕС за счет всех балканских кандидатов оценивается примерно в €8 млрд за семь лет.

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