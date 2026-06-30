Вступление Черногории в Евросоюз будет стоить €3 млрд сверх следующего бюджета блока. Европейская комиссия подсчитала: для каждого налогоплательщика ЕС это дополнительные около €1 за весь бюджетный цикл 2028−2034 годов. Об этом сообщает Politiсo
Вступление Черногории в ЕС обойдется европейским налогоплательщикам дешевле чашки кофе
«Это очень дешевая чашка кофе», — прокомментировал чиновник Еврокомиссии.
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Черногория с населением 600 000 человек стала кандидатом на поступление еще в 2010 году и должна присоединиться к ЕС ориентировочно в 2028 году.
По предварительным оценкам, в течение семи лет страна получит:
- €277 млн субсидий для фермеров;
- около €1 млрд на региональные выплаты и поддержку сельских районов;
- €592 млн на миграционные нужды;
- €523 млн из Европейского фонда конкурентоспособности для бизнеса.
- То есть общая сумма поступлений составляет €3,1 млрд. Собственный вклад Черногории в бюджет ЕС оценивают в €500 млн за тот же период.
«Сегодняшний пакет — еще один конкретный шаг к будущему Черногории в нашем Союзе», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Черногория не единственная страна в очереди: Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово также ведут переговоры о вступлении. Общая чистая стоимость расширения ЕС за счет всех балканских кандидатов оценивается примерно в €8 млрд за семь лет.
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