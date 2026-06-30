Цены на топливо 30 июня: премиальный А-95 дорожает, дизель и автогаз — дешевеют

В последний день июня на украинских АЗС цены на топливо продемонстрировали разную динамику. Премиальный бензин подорожал, в то время как дизель и автогаз потеряли в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».