В последний день июня на украинских АЗС цены на топливо продемонстрировали разную динамику. Премиальный бензин подорожал, в то время как дизель и автогаз потеряли в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 30 июня: премиальный А-95 дорожает, дизель и автогаз — дешевеют
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Средние цены на топливо 30 июня
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 51 копейку до 78,74 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 4 копейки до 74,59 грн/л.
- Бензин А-92 не изменился за сутки и его средняя цена составляет 68,85 грн/л.
- Дизельное топливо подешевело на 22 копейки до 76,19 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 7 копеек до 40,65 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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