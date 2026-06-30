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30 июня 2026, 15:32 Читати українською

Еврокомиссия настаивает на быстром строительстве железнодорожного евро-пути в Украине

Европейская комиссия призывает Украину ускорить расширение сети европейских железнодорожных путей. Новое сообщение должно обеспечить прямую связь с транспортной системой ЕС. В Брюсселе отмечают, что такие шаги будут способствовать интеграции в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) и помогут в послевоенном восстановлении страны. Об этом сообщил сайт Odessa Journal

Европейская комиссия призывает Украину ускорить расширение сети европейских железнодорожных путей.

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По словам Магды Копчинской, генерального директора по мобильности и транспорту Еврокомиссии переход на стандарт 1435 мм имеет большое практическое значение. Поезда смогут курсировать по европейским путям без замены колесных тележек. Это значительно ускорит логистику, что критично для грузов военного назначения.

В Украине уже начались первые практические шаги по реализации этого плана. Текущая ситуация выглядит следующим образом:

  1. Участок Чоп — Ужгород: первые 23 километра европейского пути уже введены в эксплуатацию.
  2. Направление на Львов: сейчас идет строительство линии, которая соединит регион с европейской сетью.
  3. Одесский узел: планируется как последующий этап расширения сети.

В стратегической перспективе TEN-T должна охватить всю территорию Украины, включая сообщение с Мариуполем после завершения войны.

Опыт полномасштабной войны доказал необходимость планирования инфраструктуры с учетом военной мобильности. Ужгород должен стать ключевым транспортным хабом, где пассажиры смогут удобно пересаживаться с поездов широкого пути на европейские маршруты, следующие в Словакию, Венгрию, Чехию, Румынию, Австрию и другие страны.

Такой подход позволит создать надежный фундамент для восстановления экономики, где современная железнодорожная сеть станет основой внутреннего и международного движения грузов.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 июня 2026, 15:38
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В україні все що з грифом «післявоєнна відбудова» — це гроші на розпил на тендерах для депутатів.
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