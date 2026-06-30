Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Стандарт учитывает развитие современной финансовой системы, в частности, распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.
С 1 июля финансовые счета украинцев за границей будут проверяться по новым правилам
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Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 15 июня 2026 года № 316. Обновленный Порядок будет применяться с 1 июля 2026 года.
Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции Общего стандарта отчетности (CRS 2.0), одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году, с целью выявления скрытых доходов за рубежом, борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышения финансовой прозрачности.
Обновление Порядка является очередным шагом Украины по выполнению международных обязательств в сфере налоговой прозрачности и автоматического обмена информацией. Оно обеспечивает соответствие украинского законодательства новейшим международным стандартам, способствует эффективному функционированию системы автоматического обмена информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, в частности, к положениям Директивы DAC 8 (в части CRS).
Что обновили
Обновленный Порядок расширяет сферу применения CRS и совершенствует правила надлежащей комплексной проверки и отчетности для финансовых учреждений, в частности:
- обновлены определения ключевых терминов, касающихся финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов;
- введены новые понятия, необходимые для учета современных цифровых финансовых продуктов, в частности, определенных продуктов электронных денег и цифровых валют центральных банков;
- расширена сфера применения CRS на счета, связанные с указанными финансовыми продуктами;
- обновлен перечень информации, подлежащей установлению и представлению в отношении подотчетных счетов;
- усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;
- уточнены случаи, когда финансовое учреждение имеет основания считать самосертификацию или документальные доказательства неточными или недостоверными.
Почему юрисдикциям важно обновлять правила CRS
CRS — это международная система автоматического обмена информацией о финансовых счетах, эффективность которой зависит от синхронного обновления национального законодательства всеми юрисдикциями-участницами в соответствии с изменениями, одобренными ОЭСР.
Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, сохранить полноту и качество информации, которой обмениваются налоговые органы разных стран, а также обеспечить единые правила для всех участников международной системы.
Внедрение обновленного стандарта подтверждает, что Украина движется в одном направлении с юрисдикциями, которые уже обновили или обновляют национальные правила автоматического обмена информацией в соответствии с CRS 2.0, усиливая интеграцию в глобальную систему налоговой прозрачности.
Практическое значение для финансовых учреждений и бизнеса
Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.
Для финансовых учреждений это означает понятные правила подготовки к автоматическому обмену информацией в соответствии с обновленным стандартом CRS и снижение комплаенс-рисков.
Для бизнеса — большая правовая определенность, меньшие риски неоднозначного толкования законодательства, повышение совместимости украинского финансового сектора с международными стандартами и упрощение взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями и инвесторами.
Для граждан Украины CRS 2.0 не вводит нового налога или новых обязательств по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию об отчетных финансовых счетах в рамках международного автоматического обмена. Благодаря этому Украина получает более качественную информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом, что способствует усилению налоговой прозрачности. Финансовое учреждение может обратиться к клиенту только для уточнения информации или получения/обновления документа самостоятельной оценки, если это необходимо для выполнения требований CRS.
Обновление Порядка CRS позволит:
- усилить международную налоговую прозрачность;
- повысить качество международного автоматического обмена информацией;
- обеспечить выполнение Украиной международных обязательств;
- приблизить украинское законодательство к подходам Европейского Союза, в частности к Директиве DAC 8 (в части CRS);
- создать более предсказуемые правила для финансовых учреждений и бизнеса;
- подтвердить готовность Украины внедрять современные международные стандарты в сфере налогового администрирования.
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