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30 июня 2026, 12:45 Читати українською

С 1 июля финансовые счета украинцев за границей будут проверяться по новым правилам

Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Стандарт учитывает развитие современной финансовой системы, в частности, распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.

Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS).

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Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 15 июня 2026 года № 316. Обновленный Порядок будет применяться с 1 июля 2026 года.

Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции Общего стандарта отчетности (CRS 2.0), одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году, с целью выявления скрытых доходов за рубежом, борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышения финансовой прозрачности.

Обновление Порядка является очередным шагом Украины по выполнению международных обязательств в сфере налоговой прозрачности и автоматического обмена информацией. Оно обеспечивает соответствие украинского законодательства новейшим международным стандартам, способствует эффективному функционированию системы автоматического обмена информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, в частности, к положениям Директивы DAC 8 (в части CRS).

Что обновили

Обновленный Порядок расширяет сферу применения CRS и совершенствует правила надлежащей комплексной проверки и отчетности для финансовых учреждений, в частности:

  • обновлены определения ключевых терминов, касающихся финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов;
  • введены новые понятия, необходимые для учета современных цифровых финансовых продуктов, в частности, определенных продуктов электронных денег и цифровых валют центральных банков;
  • расширена сфера применения CRS на счета, связанные с указанными финансовыми продуктами;
  • обновлен перечень информации, подлежащей установлению и представлению в отношении подотчетных счетов;
  • усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;
  • уточнены случаи, когда финансовое учреждение имеет основания считать самосертификацию или документальные доказательства неточными или недостоверными.

Почему юрисдикциям важно обновлять правила CRS

CRS — это международная система автоматического обмена информацией о финансовых счетах, эффективность которой зависит от синхронного обновления национального законодательства всеми юрисдикциями-участницами в соответствии с изменениями, одобренными ОЭСР.

Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, сохранить полноту и качество информации, которой обмениваются налоговые органы разных стран, а также обеспечить единые правила для всех участников международной системы.

Внедрение обновленного стандарта подтверждает, что Украина движется в одном направлении с юрисдикциями, которые уже обновили или обновляют национальные правила автоматического обмена информацией в соответствии с CRS 2.0, усиливая интеграцию в глобальную систему налоговой прозрачности.

Практическое значение для финансовых учреждений и бизнеса

Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.

Для финансовых учреждений это означает понятные правила подготовки к автоматическому обмену информацией в соответствии с обновленным стандартом CRS и снижение комплаенс-рисков.

Для бизнеса — большая правовая определенность, меньшие риски неоднозначного толкования законодательства, повышение совместимости украинского финансового сектора с международными стандартами и упрощение взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями и инвесторами.

Для граждан Украины CRS 2.0 не вводит нового налога или новых обязательств по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию об отчетных финансовых счетах в рамках международного автоматического обмена. Благодаря этому Украина получает более качественную информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом, что способствует усилению налоговой прозрачности. Финансовое учреждение может обратиться к клиенту только для уточнения информации или получения/обновления документа самостоятельной оценки, если это необходимо для выполнения требований CRS.

Обновление Порядка CRS позволит:

  • усилить международную налоговую прозрачность;
  • повысить качество международного автоматического обмена информацией;
  • обеспечить выполнение Украиной международных обязательств;
  • приблизить украинское законодательство к подходам Европейского Союза, в частности к Директиве DAC 8 (в части CRS);
  • создать более предсказуемые правила для финансовых учреждений и бизнеса;
  • подтвердить готовность Украины внедрять современные международные стандарты в сфере налогового администрирования.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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