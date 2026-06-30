Иена на 40-летнем минимуме: почему инвесторы снова играют против Японии

Японская иена опустилась до самого слабого уровня против доллара почти за 40 лет. 30 июня курс USD/JPY достигал примерно 162,4 иены за доллар — это минимум японской валюты с 1986 года. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Главная причина давления — большая разница между доходностью активов в США и Японии. Инвесторы продолжают использовать иену для carry trade: занимают дешевую японскую валюту и вкладывают средства в долларовые активы с более высокой доходностью.

Carry trade снова давит на иену

Японская ставка остается заметно ниже американской. Банк Японии недавно повысил ставку до 1%, однако это все еще намного меньше диапазона ставки ФРС США 3,5−3,75%. Этот разрыв поддерживает спрос на доллар и делает иену удобной валютой для финансирования рискованных сделок.

Для рынка логика проста: если занимать в иенах дешевле, а зарабатывать в долларах выгоднее, инвесторы получают стимул продавать иену и покупать долларовые активы. Поэтому давление на японскую валюту становится не разовым, а постоянным.

В пользу доллара работает и устойчивость американской экономики. Рынки закладывают более длительный период высокой доходности в США из-за сильных макроданных и инфляционного давления. Это снижает шансы на быстрое сужение разницы ставок между США и Японией.

Банк Японии не спешит

Банк Японии формально уже перешел к повышению ставок, но делает это очень осторожно. Причина — риски для экономического роста. Слишком быстрое ужесточение денежной политики может ударить по кредитованию, потреблению и корпоративным прибылям.

Для стабилизации иены японские власти могут использовать валютные интервенции — продавать часть долларовых резервов и покупать иену. По данным Reuters, в апреле-мае Япония уже потратила на поддержку валюты около 11,7 трлн иен, но эффект оказался краткосрочным.

Проблема в том, что сами интервенции не меняют фундаментальную причину падения иены — разницу в ставках. Они могут охладить спекулятивный спрос на доллар, но без изменения ожиданий по политике Банка Японии и ФРС эффект быстро исчезает.

Отдельный фактор — политическая чувствительность крупных валютных операций. Чтобы масштабно поддерживать иену, Японии приходится использовать долларовые резервы, значительная часть которых размещена в американских казначейских бумагах. Такие шаги требуют аккуратной координации с США, особенно если речь идет о больших объемах продажи активов.

Рынок под давлением

Слабая иена имеет двойной эффект для японской экономики. Экспортерам она помогает, поскольку их выручка в долларах и евро при конвертации в иены растет. Но для импортеров, домохозяйств и бизнеса, зависящего от энергоносителей и сырья, это означает более дорогие закупки и дополнительное инфляционное давление.

Как ранее писал «Минфин», еще весной иена тестировала многолетние минимумы, а рынок внимательно следил за готовностью японских властей к новым интервенциям. Тогда основными причинами давления также называли carry trade, мягкую позицию Банка Японии и преимущество доллара из-за более высокой доходности американских активов.

Для инвесторов нынешнее движение иены — сигнал не только о проблемах Японии. Это также индикатор глобального спроса на доллар и готовности рынка брать риск. Если ФРС будет дольше удерживать высокие ставки, а Банк Японии продолжит действовать медленно, давление на иену может сохраняться. Новые интервенции способны дать короткую паузу, но не развернуть тренд без изменения разницы в доходности.